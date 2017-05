Attac

L’association Attac Maroc, organise à Casablanca, du 5 au 7 mai 2017 au siège du Parti socialiste unifié (PSU), son 6ème congrès national sous le thème : «Construire Attac Maroc, une contribution à l'élaboration d'alternatives au capitalisme».

Au cours de ce 6ème congrès, le débat sera axé sur le contexte de crise du capitalisme, ainsi que des évolutions politiques internationales, régionales et nationales, afin de poursuivre des réflexions sur les réponses à y apporter, les alternatives à proposer et les outils de lutte à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.



Agadir

Le comité provincial de développement humain de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane a lancé, au titre de l’année 2017, un appel à projets dans le cadre du programme transversal de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Cet appel, ouvert jusqu’au 05 mai courant, concerne les projets ayant trait aux activités génératrices de revenus (AGR), à l'amélioration des conditions d'accès aux services et infrastructures de base, et à la promotion socioculturelle et sportive, indique un communiqué du service de l’action sociale de la préfecture.

Les projets seront sélectionnés sur la base de critères bien précis, notamment les objectifs du projet, sa conformité avec les principes et valeurs de l'INDH, sa faisabilité, son impact socio-économique et environnemental, précise la même source.



Boujdour

Une enveloppe budgétaire de 40,8 millions de dirhams (MDH) a été allouée, récemment, à la réalisation de plusieurs projets de développement dans la province de Boujdour dans le cadre de partenariats entre plusieurs intervenants.

Larbi Touijer, gouverneur de la province de Boujdour, a procédé au lancement des projets précités qui portent sur l'aménagement de la corniche de la ville de Boujdour sur une superficie d'un kilomètre avec un coût global de 35 MDH, financés dans le cadre de partenariats avec l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume, d'après les données de la division de l'action sociale de la province de Boujdour.

Les projets précités portent, aussi, sur l'acquisition d'une ambulance par la commission locale de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer à Boujdour dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) avec un montant de 400.000 dirhams.