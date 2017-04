Baisse à 5,2% de la masse monétaire en mars



Le rythme de progression de l'agrégat monétaire M3 a décéléré à 5,2% en mars 2017, après 5,4% en février dernier pour s'établir à 1.192,8 milliards de dirhams (MMDH), selon Bank Al-Maghrib (BAM). Cette évolution reflète principalement une accentuation de la baisse des comptes à terme à 10,1% après 9,6% et un ralentissement de la croissance des dépôts à vue auprès des banques à 7,5% après 7,9%, a relevé BAM qui vient de publier une note relative aux indicateurs clés des statistiques monétaires de mars 2017. Dans le même sens, le taux de progression des détentions des agents économiques en titres d'OPCVM monétaires est revenu à 7,9% après 8,6% et celui des placements à vue à 4,7% après 5,1%, ajoute BAM, notant que la circulation fiduciaire a, quant à elle, affiché une hausse de 6,2 %. Par contreparties, l’évolution de M3 est attribuable essentiellement au ralentissement de la croissance des réserves internationales nettes de 7,3% à 4,3%, relève BAM, faisant savoir que les créances nettes sur l’administration centrale ont enregistré une hausse de 12,4%. En glissement mensuel, l’agrégat M3 a affiché une hausse de 0,1%, attribuable essentiellement à l’accroissement de 1,3% du crédit bancaire, précise BAM, notant que les créances nettes sur l’administration ont reculé de 5,5% et les réserves internationales nettes ont baissé de 1,6%.



Franchissement des seuils de participation de 5% et de 10% dans le capital de Sothema



Mme Najia Tazi a effectué un don de 60.500 actions Sothema, franchissant à la baisse le seuil de participation de 10% dans le capital de ladite société, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Mme Najia Tazi a déclaré, le 24 avril 2017, avoir effectué, le 21 avril 2017, un don de 60.500 actions Sothema, franchissant ainsi à la baisse le seuil de participation de 10% dans le capital du spécialiste marocain de l’industrie pharmaceutique, souligne l’AMMC dans un communiqué. Suite à cette donation, Mme Najia Tazi détient 176.647 actions Sothema, soit 9,81% du capital de ladite société, ajoute la même source. Dans le même sillage, le régulateur du marché des capitaux relève que M. Mohamed Karim Berrada, a déclaré le 24 avril 2017, avoir reçu un don de 60.500 actions Sothema, le 21 avril 2017, franchissant à la hausse le seuil de participation de 5% dans le capital de ladite société. Suite à ce don d’actions, M. Mohamed Karim Berrada détient 136.134 actions Sothema, soit 7,56% du capital du laboratoire pharmaceutique marocain. D’après l’AMMC, M. Mohamed Karim Berrada envisage de poursuivre les achats sur la valeur Sothema, dans les douze mois qui suivent le franchissement du seuil précité.