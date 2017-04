Fès

La 2ème édition des journées d’orientation universitaire destinées à accompagner les étudiants dans le choix de leur formation a été lancée, jeudi à Fès, à l’initiative de l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA). Cette initiative de deux jours, qui réunit tous les établissements, les Facultés et les écoles de l’université, est devenue un rendez-vous incontournable et un espace de rencontres de référence en matière d'information et d'aide à l'orientation.

Ces journées portes ouvertes tendent à rapprocher les nouveaux étudiants de l’offre de formation de l’université, a indiqué à la presse le président de l’USMBA, Omar Assobhei, en marge de sa visite aux différents stands aménagés à cet effet, soulignant l’impérieuse nécessité pour les étudiants de s’enquérir dès l’entame de leur parcours universitaire des filières existantes et des diplômes ainsi que des débouchés pour faire un choix judicieux de formation.



Marrakech

La Société marocaine de la radiologie (SMR) organisera, du 4 au 7 mai à Marrakech, la 9ème Conférence panarabe de la radiologie et les 17èmes journées de l'Association franco-marocaine de la radiologie, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Autour d’un programme scientifique riche et varié, en présence de conférenciers et d’experts de renommée internationale, ce ne sont pas moins de 1.200 congressistes venant des quatre coins du globe qui se retrouveront dans la cité ocre pour participer à cet évènement qui gagne en notoriété chaque année, indique la SMR dans un communiqué.

Techniciens, ingénieurs, industriels et professionnels de la santé viendront ainsi partager leurs connaissances, expériences et expertises tout en y saisissant les opportunités de formations et de rencontres, ajoute la même source.



Al Haouz

La Direction régionale des eaux et forêts et à la lutte contre la désertification du Haut Atlas (DREFLCD Haut Atlas) a organisé le 24 avril dernier, dans la zone de Touflihte relevant de la province d'Al Haouz, une battue de sanglier en réponse aux doléances des agriculteurs de la zone qui se plaignaient des dégâts que causent ces suidés.

Cette battue, qui a connu la participation d’une dizaine de chasseurs et de rabatteurs, a permis la mise à terre de 16 sangliers, ramenant le nombre total chassé lors de cette campagne à 220 sangliers.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie visant la maîtrise des populations des sangliers au niveau de certaines zones qualifiées de points noirs qui se caractérisent par la pullulation de cette espèce.