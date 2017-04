Des entreprises de Cantabrie en mission commerciale à Tanger



Des entreprises de la région de Cantabrie (nord de l'Espagne) participent, du 24 au 28 avril, à une mission économique dans la ville de Tanger, afin de renforcer les liens avec les opérateurs économiques marocains et prospecter les opportunités d’affaires et de coopération. Cette mission, organisée par la Société pour le développement régional de Cantabrie (SODERCAN) et la Chambre de commerce de Cantabrie, aura un caractère multi-sectoriel avec la participation d’entreprises opérant dans divers secteurs, a indiqué la SODERCAN dans un communiqué. Les participants à cette mission, organisée en collaboration avec la Chambre espagnole de commerce et d’industrie de Tanger, auront notamment l’occasion de participer à la 4ème édition du Salon de la sous-traitance automobile, qui se tiendra du 26 au 28 avril à Tanger, a souligné le communiqué.

"Ce salon se consolide de plus en plus en parallèle avec l’importante croissance industrielle de la zone de Tanger, spécialement dans le secteur de l’automobile", ont noté les organisateurs. Les entreprises participantes tiendront plusieurs rencontres et réunions B2B avec des entreprises et opérateurs marocains, afin de renforcer les liens économiques entre les deux parties.



Jawad Hilali élu président de la Fédération de la pêche maritime pour un second mandat



Jawad Hilali vient d’être élu président de la Fédération de la pêche maritime (FMP) de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) pour un second mandat, apprend-on samedi auprès de la Confédération.

L’élection de M. Hilali a eu lieu lors de l’assemblée générale ordinaire et élective de la Fédération de la pêche maritime, indique-t-on de même source qui précise que Abderrahim El Habza a été élu vice-président général de la Fédération pour un mandat de trois ans.

M. Hilali dirige l’entreprise Zima Fisheries, opérant dans la pêche hauturière, alors que M. El Habza dirige Rayan Pelagique, société spécialisée dans la congélation, le traitement, la commercialisation et l’exportation des produits de la mer.

Créée en 1999, la FMP a pour principales missions la sauvegarde des ressources halieutiques, la contribution à l’amélioration de l’arsenal juridique (Code de la pêche maritime), la mise en place des instances de contrôle et d’organisation de la pêche maritime, la contribution à une meilleure organisation du secteur et la défense des intérêts de l’ensemble des adhérents et intervenants du secteur.