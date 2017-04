Salé

Quelque 200 enfants orphelins, relevant de l’Association de protection et d’assistance (APA), ont bénéficié, samedi à Salé, d’une campagne médicale générale, assurée par une vingtaine de médecins américains et marocains.

Organisée sous le thème "Tous pour une meilleure santé", avec le soutien de l’Ambassade du Maroc à Washington, en partenariat avec l'Association "Home of Moroccan Educators and Moroccan Students in America" (HMEMSA) et la contribution du ministère de la Santé et du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, cette campagne a pour objectif de dispenser des prestations médico-socio-éducatives au profit des enfants orphelins.

La mission américaine, présente au Maroc du 20 au 26 avril, se rendra également au siège de l’Association Sanabil Al Khair à Témara pour y organiser une campagne médicale similaire.



Figuig

Trois personnes ont été tuées et 19 autres blessées dans un accident de la route survenu samedi soir près de la commune de Bouchaouen, apprend-on auprès des autorités locales de la province de Figuig.

L'accident s’est produit lorsqu’un camion, qui transportait les victimes de retour d’un marché hebdomadaire, s’est renversé à 15 km de la commune de Bouchaoeun, précise-t-on de même source.

Les autorités locales et la Gendarmerie Royale sont intervenues pour transférer les blessés vers le centre hospitalier de Talsint pour recevoir les premiers secours avant de les évacuer vers l’hôpital provincial de Figuig. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête en vue de déterminer les circonstances de ce drame et établir les responsabilités.



Rabat

La préfecture de police de Rabat a indiqué que le conducteur de la voiture qui a provoqué mardi dernier au quartier Al Irfane à Rabat un accident de circulation ayant causé la mort du compagnon du chauffeur d'une autre voiture, est placé depuis le jour de l'accident sous surveillance médicale à l'hôpital, soulignant qu'une brigade de sûreté assure sa garde de manière continue et permanente. La DGSN note, en outre, qu'il a été procédé au retrait du permis de conduire du mis en cause et à la mise en fourrière municipale de sa voiture pour les besoins de l'enquête.

La même source ajoute que les services de sûreté de Rabat avaient constaté cet accident de la circulation, qui s'est produit près de l'hôpital Cheikh Zayed, et dans lequel la voiture du prévenu est entré en collision avec un autre véhicule, causant des blessures graves au compagnon de la deuxième voiture, ce qui a nécessité son transfert avec les autres parties impliquées à l’hôpital. Le compagnon a succombé par la suite à ses blessures. Le mis en cause sera déféré devant la justice dès la stabilisation de son état de santé et sera soumis à l'enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent, rassure la DGSN.