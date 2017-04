Casablanca

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a procédé, mercredi après-midi, sur la base d’informations fournies par les services de la Direction générale de surveillance du territoire national (DST), à l’arrestation de trois individus en possession de 3.030 comprimés psychotropes de type “Rivotril” et d’une somme d’argent de 66.850 DH, provenant probablement de la vente de drogue.

Soupçonnés d’être impliqués dans une affaire liée au trafic de comprimés psychotropes, ils ont été interpellés à bord d’une voiture près d’un supermarché situé dans la zone d’Aïn Sebaâ à Casablanca. Il s’agit d’un récidiviste, de son épouse et d’un autre complice.

Les prévenus ont été soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les circonstances de cette affaire et d’arrêter tous les éventuels suspects, ajoute la DGSN dans un communiqué.



Salé

Un quinquagénaire a été mortellement fauché, mercredi, par un train à Salé en provenance de Kénitra et à destination de Rabat, a-t-on appris auprès des autorités locales. L’accident a eu lieu au point kilométrique 20 au quartier Bettana, quand la victime tentait de traverser la voie ferrée via un passage non gardé avant d’être percutée par le train, explique la même source.

La dépouille mortelle a été transportée à la morgue de Salé, ajoute la même source, précisant que le trafic a repris de façon normale suite à cet incident.