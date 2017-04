Suspension

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé mardi avoir décidé de suspendre provisoirement un inspecteur de police de ses fonctions, pour abus et dysfonctionnements professionnels commis lors de la procédure de constatation d'un accident de la circulation survenu lundi sur une avenue de Rabat, en attendant les conclusions d'une enquête judiciaire à ce sujet.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a diligenté une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et les aboutissants de cet accident causé par un chauffeur d'une voiture qui a heurté trois véhicules arrêtés à un feu rouge sur une avenue de la ville, a ajouté la DGSN dans un communiqué.

L'enquête sur cette affaire va englober toutes les parties impliquées dans cet accident, ainsi que les éléments de la sûreté ayant effectué les constatations et géré la circulation sur le lieu de l'accident, a précisé la même source, selon laquelle il sera procédé au téléchargement et à l'exploitation de tous les enregistrements sur les conditions et le lieu dudit accident.



Vol

Les éléments de la Gendarmerie Royale de Nador ont arrêté deux individus impliqués dans le vol par effraction d’une somme d’argent de 131.900 DH dans un dépôt de la société Coca Cola au centre de Driouch.

"Les éléments de la Gendarmerie Royale de Nador ont enregistré, le 16 avril 2017, une affaire de vol par effraction portant sur une somme d’argent de 131.900 DH dans un dépôt de la société Coca Cola au centre de Driouch", indique mardi un communiqué de la Gendarmerie Royale, ajoutant que "l’enquête menée a permis l’interpellation des deux mis en cause et la récupération de la totalité du butin".

Sur instructions du parquet compétent, les deux malfaiteurs ont été présentés à la justice et le butin récupéré a été restitué au gérant de la société.



Drogue

La Gendarmerie Royale a annoncé que sa brigade maritime a intercepté, mardi au large de Cabo negro, près de Tétouan, une embarcation transportant plus de deux tonnes de chira.

"Le 18 avril 2017 vers 01H00, les éléments de la brigade maritime de la Gendarmerie Royale, en patrouille au large de Cabo Negro, préfecture de M'diq-Fnideq, ont intercepté une embarcation pneumatique équipée de trois puissants moteurs, transportant 86 colis de chira accusant un poids de plus de deux tonnes, ainsi que 14 bidons d’essence", a indiqué la Gendarmerie Royale dans un communiqué.

L’enquête est en cours sous la diligence du parquet, pour l’identification et l’interpellation des occupants de l’embarcation, qui ont réussi à prendre la fuite à la faveur de la nuit, et de tous les complices pour démanteler le réseau, précise la même source.