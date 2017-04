Réunion à la Chambre des représentants

La collaboration avec la Chambre des conseillers au niveau du contrôle parlementaire, notamment le volet lié à l’organisation des séances de questions orales hebdomadaires, a été au centre d’une réunion, tenue récemment, par le bureau de la Chambre des représentants.

Le bureau s’est arrêté également, lors de cette réunion présidée par Habib El Malki, le président de la Chambre, sur la participation de l’institution parlementaire à travers ses différentes sections spécialisées, dans les colloques et les réunions des instances parlementaires régionales ou internationales, dont il est membre.

Le bureau s’est informé, aussi, sur les décisions prises par le Conseil constitutionnel, ainsi que les contacts avec le chef du gouvernement, à propos de l’occupation d’un siège vacant à la Chambre des représentants.



Entretiens

maroco-maliens

Les membres de bureau de la Chambre des conseillers, Ahmed Touizi et Rachid Meniari ont eu des entretiens avec la présidente de la commission des affaires étrangères des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Diallo Aissata Touré, qui ont porté sur les moyens de consolider la coopération entre les institutions législatives des deux pays.

Les responsables marocains ont rappelé à l'occasion de cette entrevue, tenue vendredi en présence de l'ambassadeur de la République du Mali à Rabat, les visites historiques de S.M le Roi Mohammed VI à ce pays frère, mettant en exergue l’intérêt stratégique accordé par le Souverain au partenariat Sud-Sud, indique un communiqué de la Chambre.

Pour sa part, Diallo Aissata Touré a salué le soutien accordé par S.M le Roi à son pays en matière de développement, de sécurité et de stabilité, soulignant l’importance de la dimension parlementaire dans le renforcement et la consécration des relations bilatérales et exprimant son souhait de tirer profit de l’expérience marocaine dans différents domaines.