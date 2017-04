Lancement des travaux de construction d’un complexe touristique près de Kénitra d’un montant de 229 millions de dirhams



A l’occasion du 7ème anniversaire de la « Vision 2020, de la stratégie de développement touristique », et dans le cadre de la participation du secteur privé dans la mise en œuvre du Plan stratégie de développement intégré et durable de la ville de Kénitra (2015-2020), notamment l’axe de développement touristique, la société 2SMH PROMO lance les travaux de construction d’un complexe touristique d’un montant de 229 millions de dirhams.

Ce projet, qui s’étend sur une superficie de 6ha 89A 81 CA (propriété privée de la société 2SMH PROMO) est composé d’un parc aquatique, d’un hôtel et d’un mall commercial. Les services qui seront fournis par ce projet se résument comme suit : natation, shopping, loisirs, restauration, hôtellerie, information et sensibilisation ainsi que salle de fête. A noter que ce complexe touristique situé à l’entrée de Kénitra, vers Sidi Yahia du Gharb et la zone franche AFZ, est considéré comme le plus grand projet touristique de la ville au cours du deuxième semestre de cette année et dont les travaux de construction prendront fin dans 18 mois.



Le Label RSE de la CGEM attribué au Groupe Crédit Agricole du Maroc



Le Label RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de la Confédération générale des entreprises du Maroc a été attribué au Groupe Crédit Agricole du Maroc.

Suite à la réunion du Comité d'attribution du Label RSE le 12 avril à Casablanca, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a octroyé le Label RSE au Groupe Crédit Agricole du Maroc, indique vendredi la Confédération dans un communiqué. Ce Label vient reconnaître les efforts du Crédit Agricole du Maroc dans le domaine de la RSE et la confiance de la banque avec ses différentes parties prenantes, explique la même source, ajoutant que le Label est octroyé pour une période de trois ans à la suite d’une évaluation managériale menée par l’un des tiers experts accrédités par la CGEM. Le Crédit Agricole du Maroc s’est engagé par ailleurs sur un plan d’actions pour renforcer durablement sa performance globale.

Depuis sa création, la banque Crédit Agricole du Maroc est engagée pour le développement de l’agriculture et la modernisation du monde rural. Poursuivant sa mission originelle de service public, elle agit pour la construction et la pérennisation d’un modèle de développement durable en mettant en place un ensemble de mesures pour accompagner les agriculteurs et la mise en œuvre du Plan Maroc Vert, conclut le communiqué.