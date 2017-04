Incendie



Un incendie s’est déclaré, dimanche soir, à la salle du sauna (2ème étage) de l’hôtel Sofitel, situé à l’arrondissement de Sidi Belyout à Casablanca, provoquant une colonne de fumée qui s’est propagée aux étages supérieurs du bâtiment, ont indiqué les autorités locales de la wilaya de la région de Casablanca-Settat.

Les services de la Protection civile et les autorités locales et sécuritaires sont intervenus pour évacuer la clientèle, avant de maîtriser l’incendie qui a provoqué quelques dégâts matériels. Aucun blessé n’est à déplorer, précisent les mêmes sources.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les causes de cet incendie.



Aéroport

Mohammed V



L'incendie accidentel qui s'est déclenché samedi 8 avril à 20h10 dans une surface limitée sur le toit du Terminal 1 de l’aéroport MohammedV, au niveau de la sortie vers l’esplanade supérieure de ce Terminal, n’a eu aucun impact sur l’activité de l’aéroport ni sur le trafic aérien.

L'Office national des aéroports (ONDA) précise, dans un communiqué parvenu dimanche à la MAP, que grâce à l’intervention immédiate des pompiers de l’aéroport Mohammed V, le feu a été totalement maîtrisé et éteint en moins de vingt minutes.

La même source souligne que cette zone n’est pas utilisée par les voyageurs et loin de celle d’enregistrement des passagers et leurs bagages, où se déroulent actuellement les travaux d’étanchéité menés par une entreprise sous-traitante de l’aéroport Mohammed V.



Conférence



Dans le cadre du projet « Renforcement de la société civile pour le respect des droits Humains dans les prisons » réalisé en partenariat avec l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), l’Observatoire marocain des prisons organise le vendredi 14 avril 2017 à l’Hôtel Majliss à Rabat, à partir de 16H00, une conférence pour présenter le rapport réalisé sur le traitement des doléances 2014-2015-2016.

Cette conférence constitue une opportunité pour débattre et déterminer la nature et le type de traitement des doléances / plaintes, et la méthode d’analyse adoptée par l’observatoire marocain des prisons.