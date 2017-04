L'Agence Fitch confirme la note BBB-

avec des perspectives stables pour le Maroc

Fitch Ratings a confirmé la note du Maroc pour ses émissions de long terme en devise étrangère et pour ses émissions de longue maturité en monnaie locale à "BBB-", avec des perspectives stables.

Cette dernière note a été attribuée au Royaume grâce à sa stabilité macroéconomique et politique ainsi que les performances réalisées par l'économie marocaine, selon cette agence internationale de notation.

L’élan des réformes engagées par le Maroc va se poursuivre avec la mise en place d’un nouveau gouvernement dans le pays, affirment les analystes de Fitch, rappelant que la croissance de l’économie marocaine a été affectée en 2016 par la sécheresse qui a eu un impact négatif sur la saison agricole.

Mais cette année, les conditions météorologiques se sont améliorées avec des précipitations abondantes, ce qui laisse entrevoir un rebond de la production agricole et une reprise de la croissance économique à 4,3% en 2017, soulignent les analystes de l’Agence Fitch.

En 2016, le Maroc parvient également à réduire son déficit budgétaire à 4,1% du PIB contre 4,3% en 2015, dépassant de loin les objectifs fixés dans une conjoncture internationale difficile, précise l'analyse de Fitch Ratings.



Première conférence de la CJEM à Casablanca

La Confédération des juniors-entreprises Marocaines (CJEM) organise, le 18 avril courant à Casablanca, sa première conférence médiatique depuis sa création sous le thème "La CJEM, de l'édifice de structuration vers l'omnipotence professionnelle", apprend-on mercredi auprès de la Confédération.

Cette rencontre se veut une plateforme d'échange entre le bureau exécutif de la CJEM, élu le 25 février dernier, et un panel professionnel composé de journalistes, de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs, indique un communiqué de la CJEM qui précise que l’échange portera sur la situation actuelle des juniors-entreprises, les perspectives et le plan d'action fonctionnel de la Confédération.

Cette manifestation constitue "une omniprésence médiatique de la CJEM comme mouvement international sur la scène entrepreneuriale", estime la Confédération.

Par ailleurs, la CJEM a indiqué qu’elle a mis en place un programme ambitieux pour l'année 2017, comprenant notamment des conférences et des formations visant la promotion des juniors-entreprises existantes ou en cours de création.La Confédération a pour mission de hisser les juniors-entreprises au rang de partenaires stratégiques des acteurs majeurs du marché marocain.