ADM

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) est informée d'un mouvement de grève de 48 heures à partir du dimanche 9 avril à 14h au mardi 11 avril à 14h et recommande d'éviter les déplacements pendant les heures de fortes affluences

Ce mouvement coïncide avec la période des vacances scolaires, indique ADM dans un communiqué, précisant que, dans l’objectif de préserver la sécurité et le confort des clients-usagers, la société mettra tout en œuvre pour permettre un retour des vacances dans de bonnes conditions.

Autoroutes du Maroc recommande, ainsi, d'éviter les déplacements pendant les heures de fortes affluences et invite ses clients-usagers à prendre les dispositions nécessaires, ajoute la même source. ADM qui érige le client-usager comme priorité absolue en termes de sécurité et de confort, répondra toujours présente pour honorer cet engagement de chaque instant, conclut le communiqué.



Soirée

Une soirée artistique dédiée à l'art musical ancestral du "beldi" a été organisée vendredi soir, à Errachidia, dans le cadre des festivités célébrant le centenaire de cette ville du Sud-est du Royaume. Cette soirée a été rehaussée par la participation de plusieurs troupes artistiques représentant ce genre musical typique de la région du Tafilalet, et qui ont séduit le public par des chansons puisées dans le répertoire riche et diversifié du beldi.

Les organisateurs ont élaboré à cette occasion un programme riche et varié qui reflète l’importance et la symbolique de l’événement. Le programme conçu par les organisateurs prévoit des conférences, une cérémonie de signature d’ouvrages, des lectures de poésies, des soirées artistiques et musicales, ainsi qu’un hommage en l’honneur d’un groupe de personnalités de la région.

Des compétitions sportives, des expositions de photos anciennes concernant Errachidia et la projection de documentaires sur l’histoire de la ville, figurent également au menu.



Arrestations

Quelque 1770 interventions ont été réalisées par l’unité mobile de la police de secours à Marrakech du 19 mars au premier avril, relève un communiqué de la Préfecture de police. Il a été procédé lors de ces interventions à l’arrestation de 24 personnes en flagrant délit de vol, de cinq personnes impliquées dans des affaires de violence, de neuf personnes en possession d’armes blanches sans autorisation, outre l’arrestation de sept personnes recherchées et impliquées dans différents crimes et délits.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le trafic des boissons alcoolisées et de drogue, il a été procédé à l’arrestation de trois trafiquants d'alcool, de trois trafiquants de drogue, en plus de l’arrestation de 40 individus pour possession et consommation de chira et 14 autres pour possession et consommation du kif. S’agissant du volet de la sécurité routière, 802 infractions du Code de la route ont été enregistrées, dans le cadre de campagnes menées de manière conjointe entre les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) et les districts de police.