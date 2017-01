Solidarité

La Fondation Mohammed V pour la solidarité a procédé, jeudi, à la distribution d’aides au profit de 2.100 familles dans différentes zones montagneuses relevant de trois communes d'Azilal, afin d'aider les habitants de ces zones enclavées à faire face à la vague de froid et atténuer son impact en cette période de l'année.

Ces aides, qui interviennent en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI visant à venir en aide aux populations confrontées à la vague de froid, aux chutes de neige, et à la baisse de la température consistent en la distribution de couvertures et de produits alimentaires (sucre, huile, thé, lait, farine...) dans trois communes relevant de la province d'Azilal. Ces aides, qui ont ciblé les différents douars relevant des communes concernées, ont concerné 1.400 familles issues de 30 douars relevant de la commune Ait Tamlil, 400 familles représentant six douars dans la commune d'Ait Mhamed et 300 familles issues de trois douars relevant de la commune de Tabant.



Arrestation

Les éléments de la Gendarmerie Royale de Taroudant ont démantelé, le 22 janvier courant, à la commune rurale Ahmer Laglalcha, une bande de malfaiteurs impliqués dans le vol de vélomoteurs, usurpation d'identité, ivresse, prostitution, recel, trafic d'eau-de-vie et détention d'armes blanches, apprend-on auprès des autorités locales de la province de Taroudant.

L'enquête a permis l'interpellation de 10 personnes dont 2 filles mineures et la saisie de 2 motocyclettes, 250 litres de figues fermentées destinées à la distillation d'eau-de-vie et d'un lot d'armes blanches, ajoutent les mêmes sources.

Sur instructions du Parquet compétent, les mis en cause ont été présentés devant la justice, les vélomoteurs ont été remis aux services concernés, alors que la quantité de figues fermentées a été détruite sur place, en présence d'une commission ad hoc, précise-t-on de mêmes sources.