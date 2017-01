Routes



Plusieurs routes régionales et provinciales fermées à la circulation à Taza suite à de fortes chutes de neige et aux conditions météorologiques difficiles ont été ouvertes, apprend-on lundi auprès des autorités locales.

Selon la province de Taza, il s’agit des routes régionales 504 et 507 ouvertes suite à l’intervention des services techniques de la direction provinciale du ministère de l’Equipement et de la Logistique qui travaillent d'arrache-pied pour le désenclavement des douars à accès difficile. La même source a aussi fait état de l’ouverture des routes provinciales 5411, 5420 et 5432, assurant que les travaux sont en cours pour l’ouverture des routes provinciale 5427, régionale 507 et non classée 5415, fermées à la circulation suite aux chutes abondantes de neige depuis jeudi dernier.

Des chutes importantes de neige avaient provoqué une interruption temporaire de la circulation au niveau de plusieurs routes régionales et provinciales et non classées de Taza.



Evacuation



Un bébé de deux mois se trouvant dans un état critique, hospitalisé au service de pédiatrie, a été évacué, lundi, par un hélicoptère médicalisé de la délégation du ministère de la Santé dans la province d’Azilal vers le Centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech.

Hospitalisé depuis une semaine, le bébé souffrait de malformation cardiaque congénitale, des problèmes respiratoires et fièvre avant que son état de santé ne se détériore, notamment au niveau de l’appareil respiratoire, indique le ministère de la Santé dans un communiqué.

L’équipe médicale et d’infirmiers au service de pédiatrie a consenti de grands efforts pour prodiguer les soins de base au patient avant que l’équipe médicale ne juge nécessaire l’évacuation du bébé à bord d’un hélicoptère relevant du ministère de la Santé vers le CHU de Marrakech pour y effectuer les analyses nécessaires, précise la même source.