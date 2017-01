Arrestation



Les services de la préfecture de police de Fès ont interpellé, récemment, deux individus accusés d’avoir causé volontairement un accident de la circulation, provoquant des blessures à un agent de police, apprend-on de source policière.

Cet incident remonte au 12 janvier lorsque les deux mis en cause, étaient à bord d’un véhicule léger et sous l’effet de l'alcool, ont délibérément pris d'assaut un point de contrôle routier situé au Boulevard Hassan II au centre-ville, provoquant des blessures physiques à un officier de police et son transfert à l’hôpital, précise la même source.

Les investigations diligentées par les éléments de la police judiciaire ont permis l’identification des deux prévenus et leur arrestation, note la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet général compétent.



Vol



La brigade de la police judiciaire à Mohammedia a procédé vendredi soir à l'arrestation d’un individu pour ses liens présumés avec un réseau criminel composé de trois membres, impliqué dans une opération de vol avec effraction d’un local en cours de construction. Pour approfondir l’enquête, les éléments de la police judiciaire se sont rendus à la localité de Beni Yekhlef, à 3 km de Mohammedia, en vue d’interpeller le deuxième suspect qui a tenté de prendre la fuite en sautant du toit de son domicile, ce qui a lui causé une fracture au niveau du bassin, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Le suspect, qui a plusieurs antécédents judiciaires, a été transféré à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires et a été placé sous surveillance médicale, ajoute la même source, notant que les recherches et investigations se poursuivent pour arrêter un troisième suspect et identifier tous les actes criminels dans lesquels ces individus pourraient être impliqués.



Contrebande



Une importante quantité de marchandises de contrebande d’une valeur de 5,3 millions de DH a été saisie vendredi matin par les services de douanes de Fès, a-t-on appris auprès de la direction régionale des douanes.

Lors d'une opération combinée des trois brigades mobiles de Taza, Fès et Meknès relevant de la direction des douanes de Fès, il a été procédé à l'interception dans la région de Tahla (province de Taza), de deux camions caisses et d'un fourgon transportant des marchandises de contrebande, précise-t-on de même source.

Parmi les marchandises saisies figurent 3.276 pneus à l’état usagé, 4.075 kg de friperie, 7.500 litres d’alcool éthylique pharmaceutique et 2.200 téléphones portables, ajoute la direction des douanes.

Il s’agit de marchandises de contrebande d’une valeur de 4,10 MDH, relève la même source, qui fait état aussi de la saisie de deux camions de marque Volvo et Man, ainsi que d'un fourgon de marque Mercedès d'une valeur de 1,2 MDH.