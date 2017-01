Campagne



La campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, initiée du 22 novembre au 16 décembre dernier par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers, a atteint son objectif : 958.621 femmes âgées entre 40 et 69 ans ont été dépistées dans les structures publiques, a annoncé, mardi, la Fondation dans un communiqué.

En l’espace de 4 semaines, environ 10% de cas attendus de cancer du sein ont été diagnostiqués, précise la Fondation, faisant savoir "qu’après examens complémentaires et mammographie pour les femmes ayant une anomalie suspectée à l’examen clinique, 790 femmes présentaient à date une lésion radiologique suspecte et sont soumises actuellement à un complément d’examens pour un diagnostic définitif".



Rapport



L’Observatoire marocain des prisons organise une conférence de presse aujourd’hui à 10heures à l’Hôtel Majliss situé au 6 Rue Zahla près de la Gare Rabat ville, pour présenter le rapport annuel 2015 - 2016 sur la situation des établissements pénitentiaires au Maroc et les droits des prisonniers. Ce rapport s’inscrit dans le cadre du projet : « Renforcement de la société civile pour le respect des droits humains dans les prisons » réalisé en partenariat avec l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID).



Formation



Une session de formation au profit d'une centaine de lycéens et d'enseignants engagés au niveau de la province d'Ifrane dans le programme international "Jeunes reporters pour l’environnement" a été organisée le week-end dernier à Azrou.

Intervenant à cette occasion, le directeur provincial du ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, Ahmed Mrini a souligné le rôle que joue l’éducation à l'environnement dans la formation de l'Homme en général et des nouvelles générations. Selon lui, l’objectif consiste en particulier, à contribuer à une meilleure préservation et protection de l'environnement et à mettre en exergue le rôle de l’école en la matière.



Rencontre



La ville d’Agadir abritera, les 25 et 26 janvier, une rencontre internationale sur les nouveautés en sciences pénales à la lumière des dernières études et recherches en matière pénale et criminologique.

Cette rencontre, initiée par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales relevant de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, la Faculté pluridisciplinaire de Taroudant et l’Ecole nationale de commerce et de gestion d’Agadir, a pour objectif d’exposer les derniers développements en matière des sciences pénales et de plancher sur l’efficacité de la règle pénale, indique un communiqué des organisateurs.