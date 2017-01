Benslimane



Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les éléments de la Gendarmerie Royale de Benslimane ont procédé, dimanche, à l'arrestation de deux dangereux criminels et trafiquants de stupéfiants recherchés également pour usage d'arme à feu contre les gendarmes de cette unité en 2013 et homicide volontaire en 2015, indique la Gendarmerie Royale.

Lors de leur arrestation, l'un des deux malfaiteurs a été surpris en possession d'une arme de chasse munie de 2 cartouches, ajoute la Gendarmerie Royale dans un communiqué, précisant que le ratissage et les investigations entreprises ont permis la découverte et la saisie de 420 kg de kif en tiges, 115 kg de tabac en feuille, 70 g de chira, 10 cartouches supplémentaires, ainsi qu'une arme de chasse montée d'une façon artisanale.



Chefchaouen



Les autorités locales de la province de Chefchaoun ont indiqué dimanche que suite à des informations reçues, samedi 14 janvier, par la brigade judiciaire de la Gendarmerie Royale sur l’existence de substances narcotiques dans une maison au douar Amiadi (caïdat d’Ounane), une unité de ce corps s’est déplacée, le même jour, pour saisir la marchandise illicite et interpeller les suspects, et ce après avoir accompli les mesures procédurales nécessaires en coordination avec le parquet.

Des habitants dudit douar se sont opposés aux éléments de la Gendarmerie Royale et ont incité les autres voisins à empêcher l'intervention et l’arrestation des suspects et ce, malgré leur connaissance de la fonction et du cadre régissant les éléments de la gendarmerie.

Les autorités locales sont intervenues, pour apaiser la tension et permettre aux éléments de la brigade judiciaire de parachever les procédures en vue d’identifier les personnes en relation avec cette affaire.



Sefrou



Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,9 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée, lundi, dans la province de Sefrou, indique un communiqué de l'Institut national de géophysique.

La secousse, dont l'épicentre est situé dans la commune de Tafajight, s'est produite vers 05h45, précise le Réseau national de surveillance et d'alerte sismique de l'Institut.