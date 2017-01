Carte

L'Ordre national des médecins a mis en place une nouvelle carte d'identité professionnelle électronique qui sert à l'authentification des usagers mais aussi comme outil d'introduction des professionnels à la e-santé afin de répondre à la demande des médecins concernant la carte professionnelle.

Les médecins exerçant au Maroc et qui sont régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre national des médecins sont invités à renseigner, dans les plus brefs délais, le formulaire disponible sur le site Internet www.santé.gov.ma pour mettre à jour et actualiser leurs données socio-professionnelles, indique un communiqué de l'Ordre national des médecins.

Seule une photographie identique à celle de la carte d'identité nationale sera acceptée pour être apposée sur la carte professionnelle des médecins.

Après l'impression de la carte professionnelle, un message sera adressé au médecin qui en est titulaire selon les coordonnées du formulaire précité pour la récupérer au niveau du conseil régional de l'Ordre dans le ressort territorial auquel il a élu son domicile professionnel.



Menace

Un agent d’autorité relevant du Pachalik de Berrechid a menacé, jeudi soir, de s’immoler par le feu avant l'intervention du pacha de la ville pour l’en dissuader, selon les autorités locales de la province de Berrechid.

L’agent d'autorité, qui se trouvait dans un état psychique anormal, a aspergé son corps d’un produit inflammable menaçant de s’immoler par le feu sans toutefois expliquer les raisons de cet acte, indique la même source.

Selon les données préliminaires, des conflits personnels entre l’agent d’autorité et des collègues au travail seraient derrière ce geste, précise-t-on.

Une enquête administrative a été ouverte à ce sujet pour déterminer les véritables motivations du geste de l'agent d’autorité.



Dépouille

La dépouille mortelle de la ressortissante marocaine qui a péri dans le crash, en mai dernier, d'un avion appartenant à "EgyptAir" près des côtes égyptiennes en Méditerranée, devait être rapatriée, vendredi, de l'aéroport international du Caire vers la ville de Casablanca, apprend-on auprès de l'ambassade du Maroc au Caire.

A l'issue des investigations diligentées par les autorités égyptiennes compétentes, l'ambassade du Maroc au Caire a entrepris les démarches nécessaires afin de rapatrier la dépouille de la défunte Fatiha Dekaoui vers le Maroc, où elle sera inhumée à Casablanca.

Des membres de la famille de la défunte ont réceptionné, jeudi, la dépouille qui devait arriver à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca vendredi après-midi, à bord d'un vol d'EgyptAir.