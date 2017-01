Arrestation



Les éléments de la police du Commissariat de Mrirt ont arrêté, dimanche matin, un repris de justice qui a été surpris en flagrant délit de tentative d'agression contre une femme sous la menace de l'arme blanche.

Selon les données préliminaires de l'enquête, deux policiers de la brigade de circulation ont été obligés de brandir, sans l'utiliser, leur arme de service pour empêcher le suspect d'agresser une femme sur la voie publique, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L'agresseur (36 ans), qui était en état avancé d’ébriété, a été arrêté en possession du hachich, précise la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, ajoute le communiqué.



Psychotropes



La brigade de la police judiciaire du district de Aïn Chok à Casablanca a arrêté, samedi, deux femmes, âgées de 22 et 33 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de détention et de trafic de comprimés psychotropes.

Les mises en cause ont été interpellées en possession de 2.400 comprimés psychotropes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les opérations de fouille effectuées au domicile de l'une d'elles a permis la saisie d'une quantité supplémentaire de 1.200 comprimés.

Les suspectes ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations se poursuivent afin de déterminer l'origine des comprimés psychotropes ainsi que l'identité d'autres éventuelles personnes impliquées dans cette affaire.



Circoncision



La commune de Tétouan a tenu, vendredi, une réunion de préparation pour l'opération de circoncision collective, prévue le 12 janvier, avec la participation d'acteurs associatifs et sociaux et d'élus.

Cette initiative, qui profitera à plus de 300 enfants défavorisés, vise à promouvoir les actions associatives dans la ville de Tétouan dans le but de servir les personnes nécessiteuses et consolider les valeurs de solidarité et de cohésion au sein de la société.