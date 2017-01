Incendie



Un incendie dont on ignore les causes et les circonstances s'est déclaré, jeudi soir, dans une clinique privée située dans le quartier Bernoussi à Casablanca, sans faire de victime, a-t-on constaté sur place.

Le feu, qui s'est déclenché aux environs de 21h45 dans le Centre de radiologie situé au sous-sol de la clinique, aurait causé d'importants dégâts matériels, mais on ne déplore aucune victime pour le moment, selon la protection civile.

La même source précise, toutefois, que quatre personnes ont été asphyxiées par la fumée de l'incendie et transportées à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, alors que tous les patients ont été évacués de la clinique par mesure de sécurité.

Dès le déclenchement du feu, les autorités locales, la police et des éléments de la Protection civile se sont rendus sur place et d'importants moyens matériels (six camions-citernes et huit ambulances) ont été mobilisés pour venir à bout du feu.



Santé



L'ensemble des opérations de transfert d'urgence effectuées par les hélicoptères médicalisés relevant du ministère de la Santé sont "gratuites et sans contrepartie", a assuré jeudi le ministère dans un communiqué. Le ministère qui réagissait aux allégations relayées sur certains réseaux sociaux, selon lesquelles une citoyenne héliportée vers l’hôpital régional de la préfecture Tanger-Assilah, aurait été sommée de payer un montant de 3000 DH, au titre de frais de transfert par hélicoptère médicalisé relevant de la direction régionale Tanger-Tétouan-Al Hoceima, affirme que l'enquête menée par la direction régionale de la santé a montré que cette information est "dénuée de tout fondement". Le ministère se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne qui diffuse des informations mensongères de nature à semer le doute et porter atteinte au secteur et à ses professionnels qui ne ménagent aucun effort pour soigner les malades et sauver des vies.



Agadir



Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation des cadres a consacré un budget exceptionnel à l’Université Ibn Zohr d’Agadir.

Une bonne partie de ce budget sera allouée à la construction d’un nouvel amphithéâtre à la Faculté de la Chariâa d’Aït Melloul, indique un communiqué de la présidence de l’Université, notant que ce soutien s’inscrit dans le cadre de la dynamique que connait l’Université d’Ibn Zohr et du renforcement du tissu universitaire dans le Sud, notamment à Aït Melloul qui, grâce à son nouveau pôle universitaire, est devenue une ville universitaire par excellence.