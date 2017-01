Drogue



Les éléments de la brigade de la police judiciaire de Zagora, en coordination avec le service régional de la police judiciaire à Ouarzazate, ont arrêté, mercredi matin, un individu, âgé de 25 ans, soupçonné d'avoir des liens avec un réseau detrafic de drogue. L’arrestation du suspect a eu lieu dans une zone rurale relevant du Caïdat de Tamegroute en vertu d'un avis de recherche émis à son encontre au niveau national pour une affaire de trafic international de drogue. Les investigations et les perquisitions effectuées ont permis la saisie d'une voiture de type 4x4 dissimulée dans une zone montagneuse près de Beni Dhir, à 60 km de Zagora, avec, à l'intérieur, 44 valises de drogues d'un poids global estimé à une tonne et 200 kg, précise le communiqué.



Oujda



Les éléments de la préfecture de police d'Oujda ont procédé, mercredi après-midi, à l’arrestation de deux mineurs âgés de 17 ans pour leur implication présumée dans le vol à l'arraché d’un téléphone portable. Une vidéo diffusée sur Internet montrait un mineur qui était en compagnie de quatre autres qui marchaient dans une ruelle d'Oujda, s'emparer du téléphone portable d'un automobiliste stationné au bord de la route, avant de prendre la poudre d'escampette, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les deux mis en cause arrêtés ont été présentés à la brigade des mineurs au service préfectoral de la police judiciaire, et mis à la disposition de l’enquête.