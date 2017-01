Casablanca



Les dépouilles mortelles des deux ressortissantes marocaines, décédées dans l’attentat d’Istanbul, sont arrivées mardi soir à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, a bien voulu donner ses Très hautes instructions pour prendre en charge le transfert des dépouilles des citoyens marocains décédés dans cet attentat terroriste qui a frappé, dans la nuit de samedi à dimanche, un établissement touristique à Istanbul ainsi que les frais d’hospitalisation des ressortissants blessés lors de ce même attentat.

Quatre autres personnes de nationalité marocaine sont hospitalisées suite aux blessures qu’elles ont subies lors de l’attentat.

Une cellule de crise a été mise en place par l’ambassade du Royaume du Maroc à Ankara et le consulat général du Royaume à Istanbul, en coordination avec les autorités turques compétentes, pour apporter l’assistance nécessaire aux victimes et à leurs familles.



Accidents



Douze personnes ont été tuées et 1.650 autres blessées, dont 76 grièvement, dans 1.264 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017.

Concernant le contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont dressé 37.076 contraventions et rédigé 14.399 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet général, alors que 22.677 amendes transactionnelles ont été acquittées.

Par ailleurs, la DGSN souligne que les sommes perçues ont atteint 4.632.150 dirhams, faisant état de la mise en fourrière municipale de 5.723 véhicules, de la saisie de 8.516 documents et du retrait de la circulation de 160 véhicules.



Arrestations



Les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) ont arrêté 8.162 personnes pour divers crimes et délits, durant la période allant du 10 au 30 décembre 2016, et ce dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de criminalité. 5.237 personnes ont été interpellées en flagrant délit d’actes criminels, 2.925 faisaient l’objet d’avis de recherche pour des affaires de violence, préjudices aux propriétés et aux mœurs publiques, trafic de drogue et criminalité économique et financière.

Ces opérations ont visé la lutte contre le crime avec violence et l’arrestation des personnes recherchées et ont concerné la majorité des préfectures de police du Royaume. Les interventions ont permis la saisie de 757 couteaux de différentes formes, 707kg de haschich, 6,763kg de cocaïne, 771g d’héroïne, 37.719 comprimés psychotropes, ainsi que 85 voitures, 157 motocycles et 473 téléphones mobiles.