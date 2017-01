Al-Hoceima



Une campagne médicale pour les maladies ophtalmologiques a été organisée, ce weekend à Al-Hoceima, à l'initiative de la délégation régionale du ministère de la Santé et de la direction de l’hôpital Mohammed V, au profit de quelque 240 personnes.

Cette campagne médicale a été marquée par une forte adhésion des cadres médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs, indique un communiqué du ministère de la Santé, faisant savoir qu'une autre campagne médicale portant sur les maladies cardiovasculaires, endocriniennes, ainsi que dermatologiques sera organisée samedi et dimanche prochains.

Cette initiative vise à atténuer la souffrance des habitants de cette région et à réduire les délais d’attente de rendez-vous médicaux et chirurgicaux, note la même source.



DGSN



Le directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a décidé de suspendre de ses fonctions un officier de police exerçant à la préfecture de police de Rabat et de charger l'inspection générale de la sûreté nationale de diligenter une enquête minutieuse au sujet des manquements et dépassements qui lui sont reprochés, dans la perspective de sa comparution devant le Conseil de discipline.

Un communiqué de la DGSN, transmis lundi à la MAP, indique que l'officier en question a commis des dépassements graves dans un lieu public situé dans la région de Harhoura, près de Rabat, aux antipodes de la déontologie de la profession et des règles régissant la discipline, la retenue et la droiture, dont doit faire preuve tout fonctionnaire de la sûreté nationale.

L’officier a, donc, été suspendu de ses fonctions et fait l'objet d'une enquête méticuleuse en vue de prendre les mesures disciplinaires qui s’imposent, selon la même source.



Drogue



La brigade de la police judiciaire de Midelt et le service régional de la police judiciaire d'Errachidia sont parvenus lors d'une opération conjointe menée aux premières heures de la journée de lundi et sur la base d'informations précises, fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire national, à arrêter trois individus, dont un repris de justice, soupçonnés d'être impliqués dans un réseau de trafic de drogue.

Les mis en cause ont été appréhendés à 15 km de la ville d'Er-Riche, en direction d'Errachidia, ajoutant qu'il a été procédé à la saisie de trois véhicules, dont deux portant de fausses plaques d'immatriculation, de 834,3 kg de kif, 136,35 kg de tabac, de 5,45 kg de haschich sous forme de plaquettes et de 4,3 kg de poudre de chira.

Un inspecteur de police a été contraint de procéder à des tirs de sommation, du fait que les mis en cause ont forcé le barrage routier installé sur la route nationale.