Dons Royaux



Une délégation de la Chambellanie Royale a remis, dimanche à Sefrou, des dons Royaux aux chorfas des mausolées Sidi Lahcen Youssi et Sidi Ali Bouserghine.

Ces dons Royaux ont été remis aux chorfas de ces mausolées à l'occasion du 18ème anniversaire de la disparition de SM Hassan II.

Au cours de cette cérémonie religieuse empreinte de piété et de recueillement, les fidèles ont élevé des prières pour le repos de l'âme des regrettés souverains, SM Hassan II et SM Mohammed V, implorant le Tout-Puissant de les accueillir en Sa sainte miséricorde et dans Son vaste paradis. L'assistance a également imploré le Très-Haut d'accorder santé et gloire à SM le Roi Mohammed VI et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille Royale.



Chira



Quelque 20 kg de chira ont été saisis, jeudi après-midi, au point de passage de Bab Sebta lors d'une opération soldée par l'arrestation d'un ressortissant marocain, a-t-on appris de source douanière.

Lors d'une opération de routine conjointe, les services de la douane et de la police ont procédé à la saisie de 20 kg de chira, sous forme de plaquettes dissimulées au niveau des ailes arrières d'une voiture immatriculée au Maroc, conduite par un Marocain qui tentait de faire passer la drogue vers le préside occupé de Sebta, a-t-on précisé de même source.

Le mis en cause a été présenté à la police judiciaire de Tétouan pour complément d'enquête avant d'être déféré devant la justice.



Fès



Des éléments de la police ont procédé, mardi à Fès, à l'arrestation de deux repris de justice et à la saisie de 2,240 kg de chira et d'une somme d’argent, a-t-on appris mercredi auprès de la préfecture de police de Fès.

Sur la base d'un ensemble de renseignements, les services de sécurité ont réussi à arrêter le premier mis en cause, au quartier Hay El Hassani en possession de ladite quantité de chira, a-t-on précisé.

Et d’ajouter qu’il a été procédé également à l’arrestation, au quartier Ben Souda, d’un autre trafiquant de drogue présumé en possession d’une somme d’argent.

Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet général compétent avant d’être déférés devant la justice, indique-t-on de même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de la préfecture de police de Fès visant la lutte contre toutes les formes de crime, notamment le trafic de drogue.