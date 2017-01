Condamnation



La Cour d'appel de Marrakech a condamné, jeudi dernier, à un an de prison avec sursis et une amende de 20.000 dirhams l’ancien président du Conseil communal de la ville, Omar El Jazouli, accusé de dilapidation des deniers publics et falsification de documents officiels.

Le tribunal a également prononcé le même jugement contre un fonctionnaire communal et l’ancien chef de la division économique et social du conseil communal, impliqué dans cette affaire et l’acquittement d’autres personnes.

Le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Marrakech avait poursuivi l’ex-maire de Marrakech, le premier vice-président et trois autres cadres du Conseil communal de la ville, pour dilapidation de fonds publics, falsification de documents officiels et obtention de privilèges de l’institution qu’ils gèrent.



Meurtre



Une personne a tiré avec son fusil de chasse sur cinq personnes tuant quatre et blessant une grièvement jeudi soir au douar Mssaker, dans la commune Sidi Bousber, apprend-on auprès des autorités de la province de Ouezzane. L'auteur de ce quadruple homicide a été arrêté et placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet général compétent, en vue d'élucider les circonstances de cette affaire, ajoute la même source.



Chirurgie



Un staff médical multidisciplinaire relevant du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d'Oujda, a réalisé, récemment, une opération chirurgicale urgente au profit d'une patiente souffrant d’un rétrécissement aortique, ce qui constitue une première au niveau de la région de l’Oriental.

La patiente, âgée de 30 ans, avait été transférée aux urgences du CHU dans un état critique, suite à une hypertension artérielle et d’autres symptômes, indique un communiqué du centre hospitalier, précisant qu’après plusieurs diagnostics, il s’est avéré qu’elle souffrait d’un rétrécissement aortique nécessitant une intervention chirurgicale avec un cathétérisme cardiaque.

Cette opération minutieuse permet d’élargir le rétrécissement en introduisant une sonde dans l’artère tout en évitant une intervention chirurgicale classique, explique le communiqué.

L’état de la patiente, placée sous surveillance au service de la réanimation et d'anesthésie du CHU, est stable, assure la même source, relevant que cette intervention s’inscrit dans le cadre de la prise en charge des patients du troisième âge grâce aux équipements dont dispose le CHU.