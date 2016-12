Accident



Dix personnes ont trouvé la mort dans un accident survenu, mardi après-midi, sur la route provinciale N° 4.105 reliant Oued Laou et Chefchaouen, au niveau de la commune rurale de Tassift, ont indiqué les autorités locales de la province de Chefchaouen.

L'accident a eu lieu suite à une collision entre un camion et une fourgonnette, tuant sur le coup 9 personnes, alors qu'une 10ème a rendu l’âme lors de son transfert vers l'hôpital Saniat Rmel à Tétouan, a précisé la même source.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances de cet accident et établir les responsabilités.



Migrants



Deux unités de la Marine Royale opérant au large de la ville de Dakhla ont procédé, lundi vers 17h40, au secours et à l'assistance d'une embarcation en difficulté ayant à son bord 66 Subsahariens, de sept nationalités différentes, dont 11 femmes, candidats à l'émigration clandestine.

Les unités de la Marine Royale ont procédé à la localisation, l'assistance et le sauvetage de cette embarcation qui se trouvait en difficulté à cause des conditions météorologiques très défavorables, à environ 75 km au nord de Dakhla. L'ensemble des occupants de l'embarcation de fortune ont été récupérés sains et saufs et embarqués à bord de l'une des unités combattantes de la Marine Royale qui les a acheminés vers la ville de Dakhla où les autorités compétentes les ont pris en charge pour procédure d'usage.



Dons Royaux



Une délégation de la Chambellerie Royale, présidée par Mohamed Saâd Eddine Samij, a procédé, mardi à Marrakech, à la remise de dons Royaux aux faqihs et madihines du mausolée l'Imam Al Souhaili et aux faqihs non-voyants du mausolée Sidi Benslimane Al Jazouli.

Les dons Royaux ont été remis lors de cérémonies religieuses qui se sont déroulées dans un climat de recueillement et de piété en présence notamment du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Abdelfettah Labjioui, du président du Conseil local des oulémas, du délégué régional du ministère des Habous et des Affaires islamiques, des élus en plus de personnalités civiles et militaires.

La délégation de la Chambellerie Royale a également procédé à la remise d’un don Royal aux chorfas de la zaouia Sidi Zouine (province de Chichaoua) en présence du gouverneur de la province, Abdelmajid El Kamili, et de personnalités civiles et militaires.