La CGEM présente à Errachidia le dispositif de la télédéclaration et du télépaiement

Le dispositif de la télédéclaration et du télépaiement a été décliné récemment à Errachidia, dans le cadre d’un séminaire initié par la direction régionale de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM-Drâa-Tafilalet).

Cette rencontre a été l’occasion pour expliquer les modalités et les démarches à suivre par les entreprises en vue de déposer par procédé électronique les télédéclarations et d’effecteur les télépaiements prévus en matière d’impôt sur les sociétés (IS), l’impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Des experts comptables et financiers, des chefs d’entreprises, des responsables du ministère de l’Economie et des Finances, entre autres, ont pris part à cette rencontre tenue en présence du wali de la région Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Mohamed Fanid.

Les intervenants ont souligné, à cette occasion, que la rencontre a notamment pour objectifs de présenter aux parties concernées les particularités du dispositif de la télédéclaration et du télépaiement prévu par la législation marocaine.



Baisse de 24,7% des levées brutes

du Trésor à fin novembre



Les levées brutes du Trésor se sont établies à 107,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2016, en baisse de 24,7% par rapport à une année auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Le volume des maturités courtes, moyennes et longues a ainsi diminué respectivement de 26,1%, 30,6% et 11,5% pour s'établir à 26,2, 49,4 et 31,6 MMDH, représentant 24,4%, 46,1% et 29,5% des levées du mois après 24,9%, 50% et 25,1% à fin novembre 2015, précise la DEPF dans sa note de conjoncture pour le mois de décembre. Quant aux remboursements du Trésor, ils ont régressé, en glissement annuel, de 6,9% pour s'élever à 90,7 MMDH, indique la note. Au terme des onze premiers mois de 2016, le volume soumissions a atteint 471,5 MMDH, en baisse de 4,4% par rapport à fin novembre 2015, La DEPF précise que ce recul concerne le volume soumissionné des maturités courtes (-5,4% à 194,4 MMDH) et moyennes (-5,9% à 202,3 MMDH). Ces maturités représentent respectivement 41,2% et 42,9% du volume des soumissions après 41,7% et 43,6% l'année précédente, ajoute la même source. En revanche, le volume soumissionné des maturités longues s'est apprécié de 2,9% à 74,8 MMDH, soit 15,9% du volume des soumissions contre 14,7% à fin novembre 2015.