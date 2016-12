Cancer



''Le cancer du sein : les progrès thérapeutiques et les méthodes de diagnostic’’ est le thème d’une journée d’étude organisée, vendredi à Laâyoune, à l’initiative de l’Association du corps médical de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra (ACML) au profit des médecins de la région.

Cette journée s’inscrit dans le cadre des actions de formation et de formation continue initiées par l’ACML en collaboration avec ses partenaires publics et privés, au profit des cadres médicaux et paramédicaux dans la région, a expliqué à la MAP Mme Hala Abou Chabaa, membre de l’ACML et directrice de cette rencontre.

Cette rencontre scientifique, a-t-elle souligné, vise à contribuer au renforcement des capacités des cadres de santé dans la région et à échanger autour des progrès réalisés dans le cadre de la recherche scientifiques dans le domaine de santé.



Propreté



La section locale de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre à Tétouan a procédé, vendredi soir, au lancement de la 3ème année du projet "Coproduction de la propreté" visant l'adoption du tri sélectif et la valorisation des déchets ménagers. Mené depuis 2014 en accompagnement des actions du Programme national des déchets ménagers (PNDM), ce projet d'envergure nationale a pour ambition d'améliorer le cadre de vie des citoyens, de préserver les ressources naturelles et de promouvoir les valeurs de solidarité et de bon voisinage. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du Plan d'action communal afin de hisser la ville au rang des villes intelligentes, tend à dépasser la notion élémentaire des déchets et d'en faire des ressources de grande utilité pour le développement à travers l'adoption d'une chaine de valorisation appropriée et contextuelle tout en impliquant un ensemble d'acteurs locaux, l'objectif étant d'améliorer l'état de propreté dans les écoles, quartiers et sites naturels.



SMUR



Un homme âgé de 62 ans a été évacué vendredi dans un état critique par un hélicoptère du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) relevant de la direction régionale de la santé de Safi/Marrakech, du douar Koucer, dans la commune rurale de Zaouiat Ahensal (province d’Azilal), bloquée par la neige, vers le CHU Mohammed VI de Marrakech.

Le patient souffrait d’une perte d’appétit ayant entraîné une détérioration grave de son état de santé accompagnée d’une hyperthermie, ce qui a nécessité l’intervention du staff médical relevant du centre de santé de Zaouiat Ahensal pour lui prodiguer les premiers soins dans l’attente de l’arrivée de l’hélicoptère SMUR.

Le transfert a été effectué en coordination entre la direction régionale de la santé de Béni-Mellal-Khénifra, la délégation provinciale de la santé à Azilal, les autorités locales et le SAMU de Marrakech.