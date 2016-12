Azilal



Un enfant, dont l'état de santé est jugé critique, a été évacué, mercredi, du douar Tiswitine de la commune Ait Oumdiss relevant de la province d'Azilal, isolée par la neige, au Centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech, indique le ministère de la Santé.

L’enfant, âgé de deux ans, souffrait de complications issues d’une circoncision traditionnelle ayant causé des infections de son appareil urinaire. Un staff médical a procédé à un examen préliminaire et prodigué les premiers soins au patient avant que ce dernier ne soit évacué d'urgence vers le CHU Mohammed VI de Marrakech où il a bénéficié d'analyses médicales nécessaires au service de pédiatrie.



Fès



Un total de 215 immigrés africains ont bénéficié récemment des prestations médicales offertes par l’Association Fès-Saïss, en partenariat avec la délégation régionale du ministère de la Santé.

Selon un communiqué de cette association, parvenu mercredi à la MAP, cette action sociale a ciblé des personnes issues de différents pays africains (Mali, Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal…) qui ont bénéficié de prestations médicales (visites médicales et médicaments) et de repas durant cette opération qui a été encadrée par une dizaine de médecins, en plus du président et des membres de l’Association Fès-Saïss.



Ouarzazate



Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,5 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée, jeudi, dans la province d'Ouarzazate, indique un communiqué de l'Institut national de géophysique.

La secousse, dont l'épicentre est situé dans la commune d'Imider, a été enregistrée à 04h 33min, précise le Réseau national de surveillance et d'alerte sismique de l'Institut.