Errachidia



Les autorités provinciales d’Errachidia ont procédé, dimanche, à la distribution d’un lot de couvertures et de matelas au profit d’environ 80 familles du quartier de Targa, dont les maisons ont subi des dommages causés par les fortes pluies qui se sont abattues dernièrement sur cette région.

Cette initiative, menée en coordination avec la Protection civile, l’Entraide nationale et la commune d’Errachidia, vise à aider les familles bénéficiaires en vue de faire face à la vague de froid et leur permettre de transcender les conditions difficiles qui coïncident avec la saison pluviale. Les familles ciblées par cette opération ont été hébergées provisoirement à la Maison des jeunes.

Cette initiative s’inscrit également dans le cadre de l’opération "Assistance 2016" qui a notamment pour objectifs d’aider les populations des régions touchées par la vague de froid ainsi que les personnes sans abri.



Fès



Les services de la préfecture de police de Fès ont procédé, mardi, à l'arrestation de cinq femmes soupçonnées d'avoir des liens avec un réseau criminel dédié au trafic de bébés.

Le démantèlement de ce réseau criminel est intervenu suite à l'interpellation de deux femmes servant d'intermédiaires et ayant des antécédents judiciaires, en flagrant délit de négociations à propos d'une opération de vente d'un nourrisson de 40 jours à une dame contre une somme de 2.500 dirhams, à proximité d'un établissement hospitalier dans la ville de Fès, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les investigations approfondies ont permis d'arrêter la mère du nourrisson qui était destiné à la vente, ainsi qu'une autre femme enceinte qui proposait également son futur bébé à la vente, explique le communiqué.

D’autres investigations se poursuivent pour l’arrestation des autres complices impliqués dans cet acte criminel, ajoute la même source.



Casablanca



Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a procédé, mardi, à l'arrestation de deux récidivistes en possession de 31.200 comprimés psychotropes de type "Rivotril".

Les deux suspects ont été arrêtés à bord d'un camion de transport de marchandises à Derb Omar à Casablanca, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que la fouille du véhicule a permis la saisie des comprimés psychotropes ainsi que d'une quantité de chira et des téléphones portables.

L'enquête se poursuit pour l’arrestation d’autres complices impliqués dans ce trafic.