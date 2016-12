Premier Forum régional de la PME jeudi à Marrakech

"La PME au cœur du développement régional" est le thème du premier forum de la PME, prévu jeudi à Marrakech.

Organisée par la Chambre de commerce, d’industrie et de services, cette rencontre vise à valoriser le positionnement de la PME dans le tissu économique national et à jeter la lumière sur les différents programmes et mécanismes de soutien et de financement dédiés à ces structures entrepreneuriales.

Ce forum, organisé en partenariat avec le Centre régional d’investissement à Marrakech en collaboration avec l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) à la ville ocre, ambitionne également de promouvoir les potentialités prometteuses des principaux secteurs d'activité dans la région.

Les discussions porteront sur plusieurs thèmes concernant notamment "Les défis législatifs, environnementaux et du développement durable, "Les lois et législations relatives aux PME", "Les législations réglementant le développement durable", "Les contraintes et défis du financement des PME", "Le système fiscal des PME" et "Les programmes de soutien aux PME".

La rencontre connaîtra la participation d'une pléiade de spécialistes et de professionnels relevant du monde de l’entrepreneuriat.





Session de formation dédiée

à l'amélioration de la qualité du lait

La Fédération interprofessionnelle marocaine du lait a organisé, lundi à Nouaceur, une session de formation en faveur des femmes rurales de la région Casablanca-Settat, avec pour objectif d’améliorer la qualité du lait produit. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Plan Maroc Vert, qui ambitionne notamment de développer la filière laitière avec un objectif de 4 milliards de lait produits en 2020 contre 2,450 milliards en 2015, ont indiqué les organisateurs dans une déclaration à la MAP.

Pas moins de 56 femmes en provenance principalement de la province d’El Jadida, qui englobe plus de 350 coopératives laitières, ont bénéficié de cette session de formation, qui devrait être généralisée à l'ensemble des régions du Royaume, en particulier celles connues pour la production du lait, telles que Tadla, El-Gharb, Loukkos, El-Haouz et Moulouya. Cette initiative a aussi pour but d’inciter les femmes à utiliser de nouvelles techniques de production afin de développer la filière et répondre aux demandes des consommateurs en termes de qualité aussi bien au niveau des fermes qu’au niveau des centres de collecte de lait.