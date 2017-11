Divers sportifs

Marathon des sables



Le coureur marocain Rachid El Morabity a remporté la première étape du Marathon des sables au Pérou, dont la première édition est organisée du 26 novembre au 6 décembre dans le désert d'Ica, à 300 km au sud de Lima.

L'athlète marocain a remporté la première étape qui avait relié, mardi, Cahuachi à Coyungo sur une distance de 37,2 km en 03h18m23s, devançant le Français Julien Chorier (03h24m44s) et le Péruvien Huaman Quispe Remigio (03h28m39s).

Chez les dames, la Française Nathalie Mauclair (03h58m13s) a remporté cette étape en devançant sa compatriote Mélanie Rousset (04h35m15s) et la Péruvienne Rocio Carrion (05h18m53s).

Le coup d'envoi de la première édition du Marathon des sables au Pérou a été donné, mardi dans le désert d'Ica au sud de Lima, avec la participation de 300 coureurs représentant 36 pays dont le Maroc.

Le Royaume est représenté lors de cet événement sportif mondial par les coureurs Rachid El Morabity, qui a remporté plusieurs compétitions similaires à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, notamment le Marathon des sables au Maroc, et Samir Kabbaj.



Sport pour tous



Les participants à la Caravane nationale du sport pour tous sont attendus le 4 décembre dans la commune de Bir Gandouz puis à Guergarate (province d'Aousserd), dans le cadre de la septième étape du programme de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT) au titre de la saison 2017-2018. Organisée en partenariat avec la préfecture de la province d'Aousserd et la Direction provinciale du ministère de la Jeunesse et du Sport, la caravane, dont le programme comprend plusieurs activités sportives et jeux traditionnels populaires, vise à promouvoir la culture sportive et répandre sa pratique, selon la FRMSPT.

La caravane a déjà sillonné, dans le cadre de sa 2ème édition dans les provinces du Sud, les villes de Boujdour (14 novembre), El Marsa (province de Laâyoune, 15 novembre), Tarfaya (16 novembre) et Tan-Tan (17 novembre). Le coup d'envoi a été donné le 22 octobre à Chefchaouen, avec une escale le 29 du même mois à Benguerir-Sidi Bouâthmane.

Par ailleurs, la FRMSPT organisera ce week-end la 2ème édition du triathlon international de Dakhla et le Grand prix national de triathlon.



Surf



Les spots de surf de Taghazout, au nord d'Agadir, accueillent du 2 au 5 décembre la Coupe maroco-scandinave avec la participation attendue de surfeurs venus du Danemark, de Suède, de Norvège ainsi que du Maroc.

"Les surfeurs qui vont prendre part à cette première édition ont été choisis au terme de compétitions organisées cette année dans leurs pays respectifs", soulignent les organisateurs dans un communiqué parvenu à la MAP. L'évènement est organisé à l'initiative du tour-opérateur danois, Marokko Eksperten, et le Tadenga Surf village, une académie de surf au cœur de la station touristique de Taghazout Bay, avec le soutien de l'Office national marocain de tourisme (ONMT).