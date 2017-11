Divers sportifs

El Guerrouj

L'athlète marocain légendaire Hicham El Guerrouj a décroché le prix de la "créativité sportive olympique", ex aequo avec le Tunisien Mohammed Gamoudi, comptant pour la 9è édition du Prix Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum de créativité sportive.

Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue par le conseil des secrétaires du prix Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum de créativité sportive, membre de "Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives" en vue de dévoiler la liste des vainqueurs dans les différentes catégories de ce prix.

Quant au Tunisien Gammoudi, il est le plus grand athlète arabe titré aux JO, avec 4 médailles, une d'argent à Tokyo-1964, une médaille d'or et une autre de bronze à Mexico-1968 et une médaille d'argent à Munich 1972, poursuit la même source.

A cette occasion, Cheikh Nahyane Bin Mbark Al Nahyane, ministre émirati de la Tolérance a été désigné "personnalité sportive locale", alors que la Princesse Rima Bint Bandar Ben Sultan Al Saoud a été choisie "personnalité sportive arabe".



Srixon Junior



C’est au Golf Mogador à Essaouira que se sont déroulés les Championnats du Maroc Srixon Juniors les 25 et 26 novembre courant.

Plus de 100 joueuses et joueurs, représentant une quinzaine de clubs du Maroc, ont participé à ces Championnats et ce dans une ambiance festive.

Les résultats ont été les suivants :

Enfants (7-8 ans)

1er Belatar Yasser (Royal Golf d’Agadir) 12

2ème Sekali Sofia (Golf de l’Océan) 9

3ème Diker Safouane (Royal Golf d’Agadir) 9

Poussins (9-10 ans)

1er Trometter William Chadi (Palm Golf Casa) 29

2ème Hajali Amir (R.G.A.M.) 17

3ème Bahahya Sonia (Green Golf Bouskoura) 16

Benjamins (11-12 ans)

1er Fakori Abderrahman (R.G.A.M.) 68

2ème Bensouda Kamil (R.G.A.M.) 68

3ème Benqlilou Rayan (Tony Jacklin Marrakech)

Minimes (13-14 ans)

1er Laghjichi Malik (Golf de l’Océan) 149

2ème Trometter Hugoo Mazen (Palm Golf Casa) 157

3ème Boujemaa Sbika (Océan Agadir) 157

Cadets (15-16 ans)

1er Bourehim Mohd Nizar (Tony Jacklin Casa) 155

2ème Roudani Ilyas (Golf Mogador) 157

3ème Jabraoui Hicham (Tony Jacklin Marrakech) 161

Juniors 17-18 ans

1er El Kharraz Amine (Palm Golf Casa) 158

2ème Nid Taleb El Houcine (Royal Golf Agadir) 159

3ème Fatmi Saad (RGAM) 161