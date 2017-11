Divers sportifs

Championnat D2



Voici les résultats de la onzième journée du Botola Maroc Telecom D2 de football disputée en fin de semaine :

CAYB-MAS: 0-0

IZK-ASS : 1-1

OD-KAC : 4-0

RBM-MCO : 2-1

USK-JSM : 1-1

USMO-RB : 4-3

WAF-JSKT : 2-0

WST-CJBG : 1-2



Classement

1-RBM : 26 pts

2-CAYB : 22 pts (1 match en moins)

3-OD : 19 pts

4-MCO : 17 pts

MAS : 17 pts

WAF : 17 pts

7-RB: 14 pts

USK: 14 pts (1 match en mons)

9-JSM: 13 pts

CJBG: 11 pts

11-IZK: 11 pts

12-KAC: 9 pts

WST: 9 pts

ASS: 9 pts

15-JSKT: 6 pts

USMO: 6 pts



Futsal universitaire



Les équipes de la cité universitaire (messieurs) et de la Faculté de droit de Marrakech (dames) ont remporté dimanche à la cité ocre, les Coupes régionales universitaires de futsal organisées par l’université Cadi Ayyad de Marrakech (UCAM) durant deux jours à l’occasion de la célébration de la glorieuse fête de la Marche Verte et de la Fête de l’Indépendance.

Côté messieurs, l’équipe de la cité universitaire a remporté la coupe après avoir battu en finale l'équipe de l’Ecole des Hautes études économiques et commerciales (HEEC) par deux buts à un dans un match disputé à la salle couverte relevant du Complexe sportif universitaire de Marrakech.

Chez les dames, le sacre de cette édition est revenu à l’équipe de la Faculté de droit de Marrakech, qui est venue à bout de l’équipe de la Faculté des sciences Semlalia par deux buts à un. Cette manifestation sportive a connu la participation de 15 équipes (messieurs) et 8 équipes (dames) issues des différents établissements relevant de l’UCAM, ainsi que de plusieurs instituts supérieurs privés de la région de Marrakech-Safi.

Ce tournoi vise à promouvoir la pratique régulière du sport permettre aux étudiants de faire montre de leur sportivité et fair-play, et à montrer leurs compétences dans ce domaine.

Cette compétition se veut aussi l’occasion pour les responsables en charge de la pratique sportive au niveau universitaire, de constater et d’évaluer le talent de ces jeunes sportifs, en prélude à leur sélection pour renforcer les rangs de l’équipe universitaire lors des différentes compétitions qui seront organisées, à l’initiative de la Fédération Royale marocaine du sport universitaire (FRMSU).