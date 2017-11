Divers sportifs

Le Sanya

Ladies Open



Après son excellente performance au Hero Open en Inde, Maha Haddioui poursuivait sa tournée extrême orientale en jouant le Sanya Ladies Open en Chine.

On ne le dira jamais assez, le golf, n’est pas une science exacte. Le premier jour de compétition, Maha Haddioui en faisait l’amère expérience avec une carte de +4 qui la situait hors du Cut, en jouant 71 (-1). Elle réussissait par la suite le 2ème tour avec +3 à passer le Cut et à pouvoir disputer le 3ème Tour.

Elle termine 51ème à +4 (76-71-73) 220 de cet Open remporté par la Française Céline Boutier.

Cette performance place Maha Haddioui en bonne position pour disputer le denier tournoi de la saison, prévu du 6 au 9 décembre prochain, l’Oméga Dubaï Ladies Classic.



Grand Trail de

la vallée du Drâa



Le Marocain Rachid El Morabity a remporté la première édition du Grand Trail de la vallée du Drâa organisée, du 12 au 19 novembre, à Zagora par l’Association "Les trailers de l’Atlas". El Morabity a terminé à la tête du classement général final avec un chrono de 8h 40:11, devançant Hamid Yachou (8h 49:17) et Aziz Yachou (9h 06:12).

Chez les dames, le classement a été dominé par les Françaises Corinne Laurent avec un temps de 14h 09:09, suivie de Coustenoble Véronique (16h 40:17) et de Johanna Lai (18h 23:28).

Au total, 65 participants originaires de France, d’Italie, de Suisse en plus du Maroc ont pris part à cette course à pied disputée en semi autonomie et en allure libre sur une distance de 120 km en 4 étapes (30 km par jour).

Organisé en collaboration avec la province de Zagora, l’assemblée provinciale et le conseil provincial du tourisme, cet événement sportif vise à promouvoir et à développer le Trail-running au Maroc, à rassembler les passionnés de sports de pleine nature et à faire découvrir la région de Drâa-Tafilalet connue pour ses magnifiques ksours et kasbahs, ses palmeraies et ses grands espaces désertiques.