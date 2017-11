Divers sportifs

Sanctions



La commission de discipline relevant de la FRMF qui s’est réunie mardi a émis les sanctions suivantes :

-1 an de suspension assortie d’une amende de 10.000 DH pour le joueur du RCOZ, Yassine Ouakili, après avoir craché sur l’arbitre assistant lors du match RAC-RCOZ comptant pour la 7ème journée du championnat D1 de football.

-4 matches de suspension dont deux avec sursis, en plus d’une amende de 4000 DH pour le préparateur physique du KACM, Bouaza Rouani, pour avoir vivement protesté contre l’arbitre adjoint du match KACM-OCS comptant pour la 7ème journée du championnat D1 de football.

-1 match de suspension pour le sociétaire de l’OCS, Matis Kassi.

-1 match de suspension pour le sociétaire du FUS, Naif Agred.

-Amende de 35.000 DH pour l’AS FAR après que les supporteurs du club avaient brandi une banderole portant atteinte à l’adversaire et jeté des fumigènes dans l’enceinte du stade, et ce lors du match AS FAR-Raja comptant pour la demi-finale aller de la Coupe du Trône.

-Amende de 5000 DH pour le Raja après que les supporteurs du club avaient jeté des fumigènes dans l’enceinte du stade, et ce lors du match AS FAR-Raja.

-Amende de 10.000 DH pour l’OCK après que les supporteurs du club avaient jeté des fumigènes dans l’enceinte du stade, entraînant l’arrêt du match (30 secondes) qui avait opposé l’OCK au FUS comptant pour la 7ème journée du championnat D1 de football.

-Amende de 15.000 DH pour le MCO après invasion de la pelouse du stade d’Honneur d’Oujda par 6 supporteurs lors du match MCO-KAC comptant pour la 7ème journée du championnat D2 de football.

-3 matches de suspension pour le joueur du MAS, Kofi Mahind, assortie d’une amende de 2000 DH après avoir donné un coup à l’adversaire sans ballon lors du match qui avait opposé son club à CJBG comptant pour la 9ème journée du championnat D2 de football.



Botola D2



Ci-après le programme de la dixième journée de Botola Maroc Telecom D2 de football dont deux matches devaient opposer vendredi la JSKT à l’USMO et le KAC à WST.

Les autres matches sont prévus dimanche à 15 heures et le programme se décline comme suit : ASS-USK, BNCJ-RBM, JSM-OD, MCO-MAS, RBM-IZK et WAF-CAYB.