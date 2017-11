Divers sportifs

Championnat D2

Le championnat national de seconde division de football se poursuivra, samedi, dimanche et lundi, pour le compte de la huitième journée.

Voici le programme avec arbitres, sachant que le coup d’envoi de tous les matches sera donné à partir de 15 heures.

Samedi : ASS-WST (Abderrahim Errakhisse), CJBG-MCo (Youssef Haroui), JSKT-USK (Slimane El Atifi) et JSM-RBM (Karim Sabry).

Dimanche: RB-OD (Yassine Bouslim), USMO-CAYB (Khalid Nouni) et WAF-IZK (Mohamed Nhiyeh).

Lundi: KAC-MAS (Nabil Berquia)



Kitesurf

Près de 250 riders garçons et filles sont attendus du 20 au 25 février à Dakhla à l'occasion des épreuves de kitesurf qualificatives aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2018 (zone Afrique/Europe), ont indiqué les organisateurs mardi soir à Aïn Aouda dans la banlieue de Rabat.

Ce tournoi, qui verra la participation de jeunes âgés de 15 à 18 ans, sera l'occasion pour les participants de s’imprégner des valeurs olympiques et de développer les compétences nécessaires pour devenir de véritables ambassadeurs du kitesurf, discipline qui figure désormais au programme des Jeux olympiques, ont précisé les organisateurs lors d'une conférence de presse. "Après le succès des neuf précédentes éditions du championnat mondial de Kitesurf +Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour+ organisée par l'association Lagon de Dakhla, Dakhla confirme ses capacités organisationnelles comme étant un lieu privilégié pour la pratique des sports de glisse", a souligné Laila Ouachi, présidente de l'association Lagon Dakhla.

Du côté de l'équipe nationale marocaine, plusieurs riders peaufinent leur préparation à cet événement planétaire, qualificatif aux JOJ aux côtés du championnat du monde, a expliqué Idriss Senoussi, membre du comité d'organisation de l'événement.