Divers sportifs

Le DHJ en finale de

la Coupe du Trône

Le Difaâ Hassani d'El Jadida (DHJ) s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Trône de football saison 2016-2017 après sa victoire face à la Renaissance sportive de Berkane sur le score de 4 à 3, mercredi soir en demi-finale retour.

Les buts du DHJ ont été inscrits par Ayoub Nanah (27e), Bilal Maghri (44e et 73e) et Adil Hasnaoui (56e). Yousoufou Idayo et Ayoub Kaabi ont été les auteurs des trois réalisations des hommes de Rachid Taoussi.

Ce résultat qualifie le club d'El Jadida auteur d'un match nul (0-0) à l'aller.

Dans l'autre demi-finale, l'AS FAR devait croiser le fer hier avec le Raja de Casablanca. Lors du match aller, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1).

Lors de la finale de la dernière édition de la Coupe du Trône qui a eu lieu le 18 novembre 2016 au stade Cheikh Mohamed Laghdaf à Laâyoune, le Moghreb Association sportive de Fès avait remporté le trophée, pour la quatrième fois de son histoire, après sa victoire face à l'Olympic club de Safi (2-1 après prolongations).

L'AS FAR détient le plus grand nombre de victoires en Coupe du Trône avec 11 sacres.



Le FUS surclasse

le MAT

Le Fath Union sport (FUS) de Rabat s'est imposé face au Moghreb de Tétouan (MAT), sur le score de 2 à 0, mercredi au stade municipal de Larache lors de la mise à jour de la 3ème journée de la Botola Pro Maroc Telecom. Lamine Diakité a ouvert la marque à la 2ème minute avant que Marouane Louadni ne double la mise à la demi-heure de jeu. Il s’agit de la 3ème victoire en autant de matchs disputés pour les hommes de Walid Regragui qui les place à la 4-ème position avec 9 points, à 2 longueurs des deux co-leaders, le Hassania d'Agadir et le Raja de Casablanca. Le MAT ne compte, quant à lui qu'un seul point au compteur après 5 rencontres. Par ailleurs, le bal de la 7ème journée sera ouvert aujourd’hui vendredi à 15 heures par la rencontre qui opposera le RAC au RCOZ au terrain de l’Etoile à Casablanca.



Tournoi de

taekwondo d’Oujda

Plus de 1000 sportifs, dames et messieurs représentant 20 pays, prendront part à la 4ème édition du Tournoi international de taekwondo d'Oujda qui aura lieu du 3 au 5 novembre, à l’initiative de l’Association Oujda sport pour le développement. Organisée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de taekwondo et en partenariat avec l'Agence de développement de l'Oriental ainsi que la Direction régionale du ministère de la Jeunesse et des Sports, cette édition fera appel à 50 arbitres marocains et étrangers qui dirigeront 800 combats lors de plus de 30 compétitions, tous poids confondus, ont indiqué les organisateurs lors d'une conférence de presse tenue dans la capitale de l'Oriental. Le tournoi international de taekwondo d'Oujda combine le haut niveau et le niveau de base dans le but de rassembler le plus grand nombre de participants, a fait savoir l'ex-champion international marocain Abdelkader Zrouri, également président de l’Association Oujda sport pour le développement, notant que ce rendez-vous sportif s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir le secteur sportif en général et le taekwondo en particulier, en offrant aux talents marocains l’opportunité de se mesurer aux grands de la discipline.

Pour sa part, la directrice régionale du ministère de la Jeunesse et des Sports, Sabah Taibi, a souligné dans une déclaration à la MAP que cette édition qui coïncide avec le 42e anniversaire de la Marche Verte, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la lettre Royale adressée aux Assises nationales sur le sport, tenues en 2008 à Skhirat, et contribue considérablement au rayonnement sportif de la région de l'Oriental.