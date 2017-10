Divers sportifs

Billetterie

WAC-Al Ahly

La FRMF informe le public que les billets du match WAC-Al Ahly comptant pour la finale retour de la Ligue des champions (aller : 1-1), prévu samedi prochain à 20h00 au Complexe Mohammed V à Casablanca, sont mis en vente en ligne (portail électronique de la FRMF) depuis lundi jusqu’au jour du match.

Quant à la vente aux guichets, elle débutera aujourd’hui et prendra fin le jour du match, sachant que les prix des billets ont été fixés respectivement à 50 et 30 DH pour les 1ère et 2ème catégories.

Les points de vente des billets retenus à Casablanca sont le Complexe sportif Mohammed V et le terrain des Roches Noires. Pour ce qui est des billets acquis par Internet, le retrait se fera au Complexe Mohamed Benjelloun et le terrain de l’Etoile de Jeunesse, rapporte le site officiel de la Fédération, frmf.ma

Les guichets seront ouverts de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00. L’opération de vente expirera demain jeudi à partir de 14h00.

NB :

-Obligation de présenter la CIN lors d’achat du billet

-Pas plus de deux billets pour chaque individu

-Pas plus de deux billets acquis en ligne pour chaque individu

-Obligation de présenter un récépissé confirmant l’acte de vente et présentation de la CIN lors du retrait des tickets achetés via Internet.



Le Raja charge

Casa Event

La direction du Raja, section football, a vivement critiqué la société Casa Event chargée de l’opération de vente des billets du match RCA-ASFAR, programmé ce jeudi au Complexe Mohammed V à Casablanca et comptant pour la demi-finale retour de la Coupe du Trône (aller : 1-1).

Pour les responsables du Raja, ladite société n’a pas respecté le programme convenu au préalable, ce qui a perturbé l’opération de vente, lit-on sur le site officiel du club, rajacasablanca.com

Partant de là, la direction du Raja tient à présenter ses excuses au public des Verts et incombe toute la responsabilité à la société Casa Event, conclut le communiqué.



Coupe du Trône

Le stade El Abdi à El Jadida abritera aujourd’hui à partir de 17h00 le match DHJ-RSB comptant pour la demi-finale retour de la Coupe du Trône de football, édition 2016-2017. Lors du match aller disputé au stade d’Honneur à Oujda, les deux clubs s’étaient quittés sur un nul blanc.

La deuxième demi-finale est prévue jeudi au complexe Mohammed V à Casablanca entre le Raja et l’AS FAR.



Mise à jour

Le MAT affrontera le FUS aujourd’hui à partir de 15h00 au stade Saniet Rmel à Tétouan pour le compte de la mise à jour (3ème journée) du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1. Un match que les Tétouanais voudront à tout prix remporter d’autant qu’ils restent sur une lourde défaite concédée lors de la 6ème manche face au DHJ (3-0). Contrairement aux Rbatis qui restent sur une victoire à domicile au détriment du Racing et qui comptent encore trois matches en retard devant être disputés ultérieurement.