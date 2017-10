Divers sportifs

Marathon de Casablanca



Les athlètes kenyans et éthiopiennes ont dominé, dimanche, la 10è édition du Marathon international de Casablanca, occupant respectivement, chez les hommes et chez les dames, les trois marches du podium.

Ainsi, l'athlète kényan Evans Kipkoech a parcouru les 42,195 km en 2H 09mn39s, ratant de peu l'ancien record détenu par le Kényan Rotich Milton (2 h 08min 55sec), réalisé lors de la 6ème édition en 2013..

La deuxième place a été occupée par un autre Kényan, Peter Kiptoo (2H11mn29 s), suivi de son compatriote John Kemboi (2H13mn03s).

Le Marocain Ahmamk Mohamed, qui participe pour la première fois à un marathon international, a occupé la quatrième place avec un chrono de 2h13mn25s.

Chez les dames, l'Ethiopienne Yiman Mangistu a franchi première la ligne d’arrivée avec un chrono de 2h31mn48s, suivie de trois de ses compatriotes en l’occurrence Nedi Tadelich (2h32mn25), Getiso Tsehay (2h32mn54s) et Megertu Alemu (2h34mn08s).

Le semi-marathon (21,097 km) a été remporté par le Marocain Kashir Abderrahman (1H00mn21s), suivi de ses compatriotes Chani Hassan (1H00mn22s), et Ziani Mohamed (1h00mn27s).

Chez les dames, le semi marathon a été dominé par la Marocaine Kaltoum Bouasria (1H12mn09), suivie de Bajjaoui Hanan (1H14mn14s), et de Benchatki Fatiha (1H15mn11s).

Au 10.000 m, la victoire est revenue au Maroc grâce à Maimouni Abdelillah qui a parcouru la distance en 29mn22s devançant Mohamed Mohamed (30mn 39s) et Soufian Almca (32mn14).

Chez les dames, Fatiha Asmid s’est adjugé la première place (33mn42) devant El Gmiri Kebira (34mn13s) et Zineb Karam (35mn14s).



Tour cycliste du Faso



Le cycliste marocain Salaheddine Mraouni est désormais troisième du classement général du 30è Tour cycliste international du Faso, à l’issue de la 3ème étape ayant relié, dimanche, Bousse à Ouahigouya sur une distance de 130 km et qui a été remportée par le Français Clain Frédéric.

Au classement général, Mraouni est devancé par l’Erythréen, Saymon Musie et l’Allemand Stauder Benjamin, de l'équipe Team Leese-B-X.

Au classement général par équipes, le Maroc occupe la deuxième place derrière les Erythréens de "Team Sembel" et devant le Burkina Faso.

Le programme du 30è Tour cycliste international du Faso devait se poursuivre hier avec la 4è étape entre Yako et Ziniare, longue de 143 km.