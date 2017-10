Divers sportifs

Championnat D2



Le championnat national de football Botola Maroc Telecom D2 se poursuivra ce week-end pour le compte de la septième journée. Ci-dessous le programme des matches avec les arbitres :

Samedi à 15h00 : CAYB-CJBG (Abdelaziz Lamssalek), IZK-USMO (Hicham Tiyazi), MAS-JSM (Brahim Noureddine), OD-JSKT (Nabil Benrkia), RBM-ASS (Abderrahim Yaagoubi), WST-RB (Jaouas Imarzoug).

Dimanche à 15h00 : MCO-KAC (Hamza El Fared), USK-WAF (Abdelali Khalifa)



Séminaire



Le séminaire des arbitres élites dames de la Confédération africaine de football (CAF) a débuté, jeudi à Rabat, avec la participation de quarante arbitres et arbitres assistantes.

Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, organisée en collaboration avec la Fédération internationale de football (FIFA), le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et 3e vice président de la CAF, Fouzi Lekjaa, a souligné que le Maroc adopte sa stratégie d'ouverture à l'égard des fédérations africaines afin de développer le sport le plus populaire du continent.

Pour Fouzi Lekjaa, président de la commission des finances de la CAF, les arbitres dames doivent adhérer à la dynamique que connait le football en Afrique et dans le monde en suivant une formation continue afin d'avoir le même niveau que les arbitres hommes.

L'organisation au Maroc en mars prochain d'un symposium sur le football féminin sera crucial dans le processus de développement du football aussi bien pour la CAF que pour la FIFA.

Le séminaire des arbitres dames de la CAF est organisée jusqu'au 30 octobre avec la programmation de cours théoriques animés par des responsables CAF et FIFA et techniques au Complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat et au Centre national de football de Maâmora (banlieue de Salé).



Taekwondo



La Fédération internationale de taekwondo (World Taekwondo) a félicité le Maroc pour le succès du Grand Prix mondial de taekwondo organisé (du 22 au 24 septembre) au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Lors d'une réunion tenue dernièrement à Londres par le bureau exécutif de la WT, en présence du président de la fédération Royale marocaine de taekwondo Driss El Hilali, le président de la WT Dr.Chungwon Choue a loué la bonne organisation et le succès ayant marqué le Grand Prix tenu au Maroc.

Ce GP de la World Taekwondo, organisé pour la première fois en Afrique, a connu la participation des meilleurs combattants de la discipline.

Le bureau exécutif de la Fédération internationale de taekwondo avait tenu sa réunion en marge des Championnats du monde para-taekwondo et du GP organisés dans la capitale britannique du 19 au 22 octobre avec la participation du Maroc Lors de ces championnats para-taekwondo, l’équipe marocaine a décroché trois médailles (2 argent, 1 bronze).