Divers sportifs

Forte présence marocaine dans les Commissions de la CAF



Sur les onze Commissions permanentes que compte la Confédération africaine de football (CAF), la présence marocaine en sera assurée dans neuf, sachant que le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, est 3ème vice-président au Comité exécutif et au Comité d’urgence de l’instance gérant le football continental.

Commission des finances : Fouzi Lekjaa (président), Mohamed Mokhtari (membre)

Commission d’organisation de la CAN : Said Belkhayat (Membre)

Commission d’organisation du CHAN : Hamza Hajoui (membre)

Commission d’organisation des compétitions inter-clubs et de la gestion du système de l’octroi des licences de clubs : Said Naciri (membre)

Commission d’organisation des Coupes d’Afrique des nations des jeunes U17, U20 et U23 : Mustapha Hadji (membre)

Commission d’organisation du football féminin : Nawal El Moutawakel (Membre)

Commission des arbitres : Yahya Hadqa (membre)

Commission technique et de développement : Nasser Larguet (membre)

Commission médicale : Abderrazak Hefti (membre)



Vaccination des supporters de l’EN



Le ministère de la Santé a désigné un établissement de santé au niveau de chaque région du Royaume, pour prodiguer les vaccins contre la fièvre jaune et la méningite et le traitement préventif du malaria aux supporters de l'équipe marocaine de football, comptant se rendre en Côte d'Ivoire, pour le dernier match des éliminatoires du Mondial-2018 en Russie.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, il s'agit du centre de santé Takadoum (Rabat), de la direction provinciale de la santé de Béni Mellal, du centre de santé Abderrahman Sahraoui (Errachidia), de la direction régionale de santé de Dakhla, du service des équipements de base et des travaux mobiles à Laâyoune, de la délégation provinciale de santé à Guelmim, du centre de santé Moulay Youssef à Casablanca, du centre de santé Moulay Driss à Oujda, de l'Hopital Ghassani à Fès, du siège du comité de santé à la délégation provinciale de santé à Agadir, de la délégation provinciale du santé à Tanger et du service du réseau de soins de santé à la délégation provinciale de santé à Marrakech.

Ces vaccins et traitements seront prodigués gratuitement du 26 au 31 octobre, sur présentation du billet de voyage vers Abidjan et de la carte d'identité nationale ou du passeport, a fait savoir la même source, assurant que les vaccins et les médicaments sont disponibles en quantité suffisante, en plus de la mobilisation de plusieurs staffs médicaux et infirmiers au niveau des différentes régions du Royaume et d'une équipe médicale pour accompagner les supporters à Abidjan.

Pour plus d'informations, le ministère a mis à la disposition du public marocain un numéro de téléphone économique (0801004747), conclut-on de même source.