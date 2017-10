Divers sportifs

Choc AS FAR-RCA



Le Complexe Moulay Abdellah à Rabat abritera ce soir à partir de 18h00 le match AS FAR-Raja, comptant pour la demi-finale aller de la Coupe du Trône de football, édition 2016-2017.

Cette rencontre, qui drainera certainement un grand nombre de spectateurs, sera sifflée par un trio d’arbitrage de la Ligue d’Abda_DouKkala conduit par Reddad Daki, assisté par Hicham Lkhoyaali et Fouad Chergui.

Il s’agit de deuxième confrontation cette saison entre les deux équipes après celle du championnat qui s’était achevée à l’avantage du Raja sur le score de 2 à 0.

A noter que la première demi-finale de Coupe du Trône devait se jouer hier au stade d’Honneur à Oujda entre la RSB et le DHJ.



Moustahsane

à la tête de la CAB



Le Marocain Mohamed Moustahsane a été nommé au poste de président de la Confédération africaine de boxe (CAB), en marge d'une réunion de l’Association internationale de boxe (AIBA) tenue le week-end dernier à Lausanne, en Suisse. "Cette désignation vient couronner les efforts déployés et les résultats honorables obtenus ces dernières années en faveur du rayonnement du boxe marocain", a souligné la Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB) dans un communiqué.

Vice-président de la FRMB, M. Moustahsane a assumé plusieurs postes de responsabilité aux niveaux national et international, dont celui de membre du comité exécutif de l’instance internationale du pugilat et d’observateur international lors des compétitions de l’AIBA. Il a aussi exercé en tant que vice-président de la Confédération africaine de boxe.

La CAB avait adopté, lors d’une réunion en 2009 à Casablanca, de nouveaux statuts stipulant notamment son alignement sur la réglementation de l’association internationale. Un nouveau découpage avait été également adopté avec comme objectif de ramener de 7 à 4 le nombre de zones de compétition en Afrique, dans un souci essentiellement de réduire les coûts de transport.



Championnat arabe

des clubs de basketball



Le FUS de Rabat s'est incliné face au club égyptien El-Jazira sur le score de 42 à 96, mardi en match comptant pour la 30e édition du Championnat arabe des clubs champions de basketball, organisée du 23 octobre au 02 novembre à la salle Fathallah El Bouazzaoui à Salé.

Lundi, l'Association sportive de Salé (ASS) s'était imposée face au club saoudien d'Al Fath sur le score de 95 à 57, alors qu'Al Gharafa du Qatar a battu Nazoua d'Oman par 91 à 51 pour le compte du groupe B. Au total quatorze clubs disputent cette édition, la troisième programmée à Salé, à savoir le GSP d'Algérie, la JS Manazeh (Tunisie), l'AS Salé, le Fath Union Sport de Rabat, l'AS FAR (Maroc), El-Jazira (Egypte), Homentmen (Liban), Al-Gharrafa (Qatar), El-Fath (Arabie Saoudite), Al-Ahly (Emirats arabes unis), El-Mahrek (Bahreïn), Nazoua (Oman), Al-Nasr (Libye) et Pétrole Sud (Irak). Lors de la dernière édition disputée en Tunisie, les Tunisiens de l'ES Sahel avaient remporté le trophée, en s'imposant devant l'ASS en finale (72-62).