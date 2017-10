Divers sportifs

Coupe du Trône



Le Raja de Casablanca a validé son billet pour la demi-finale de la Coupe du Trône de football 2016-2017, en s'imposant, jeudi au match retour des 1/4, sur la pelouse de Chabab Atlas Khénifra par 2 but à 0. Les deux réalisations des hommes de l'entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido ont été signées Mouhcine Iajour (4è) et Ayoub Joulal (90è+2). Au match aller, disputé dimanche dernier au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, les Verts s'étaient imposés face aux Zayanis (5-1), grâce aux buts de Mouhcine Iajour (5è, et 90è+2), Zakaria Hadraf (62è), Jawad Yamiq (67è) et Issam Erraki (85è). Entre-temps, le Sénégalais Alioune Ndiaye avait réduit le score pour les visiteurs (79è, pen).



Championnat D2



Voici le programme de la 6ème journée du Botola Maroc Telecom D2 de football:

Samedi 21 octobre:

15h00

AS Salé - Moghreb de Fès.

Ittihad Khémisset - Youssoufia Berrechid.

KAC Kénitra - Club Jeunesse Benguerir.

Rachad Bernoussi - Raja de Béni Mellal.

Dimanche 22 octobre:

15h00

Jeunesse El Massira - Mouloudia Oujda.

Union Sportive d'Oujda - Union Sidi Kacem.

Wydad de Fès - Olympique Dcheira.



Morocco Royal Tour



La troisième et dernière étape de la 8è édition du Morocco Royal Tour (MRT), concours international de saut d'obstacles (CSI1* et CSI3*W) organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a démarré jeudi soir dans le cadre de la 10è édition du Salon du cheval.

Tenue jusqu'au 22 octobre, cette étape comprend 14 épreuves réparties sur 4 jours et sera couronnée par le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI, prévu dimanche prochain.

Initiées par l’Association du Salon du cheval d’El Jadida sous l’égide de la Fédération équestre unternationale (FEI) et de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), les deux premières étapes ont eu lieu, respectivement à Tétouan, du 5 au 8 octobre, et à Rabat, du 12 au 16 octobre. Quant à la 3è étape, elle sera ponctuée par la participation de cavaliers représentant plus de 20 nations, notamment le Maroc, l'Egypte, la France, l’Angleterre, l'Italie, le Portugal, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, la Suisse, la Suède, la Jordanie, la Syrie et les Emirats arabes unis.

Mettant en évidence la place du patrimoine équin, tant au niveau national qu’international, le Salon du cheval d’El Jadida, qui souffle cette année sa 10ème bougie, a pour ambition de hisser le Maroc au rang des grandes nations du monde équestre, en veillant à promouvoir l’ouverture du Royaume pour en faire une plate-forme d’échange d’expériences dans les domaines d’élevage des chevaux, du sport et d’art équestres.

Ainsi, plusieurs activités liées au cheval y sont organisées dans le cadre de compétitions ou d’exhibitions de haut niveau, dont le championnat international du cheval barbe, le concours international de modèle et allures (Show A) du cheval pur-sang arabe et la coupe des champions des chevaux arabes-barbes et le concours international de saut d’obstacles 3*W, outre la 3ème étape du "Morocco Royal Tour".