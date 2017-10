Divers sportifs

Coupe du Trône



La Renaissance de Berkane s'est imposée sur la pelouse de la Jeunesse Kasbat Tadla par 1 but à 0, lundi en match comptant pour les 1/4 de finale aller de la Coupe du Trône de football 2016-2017.

L'unique réalisation des visiteurs a été inscrite à la 80è par Ayoub El Kaabi.

En match comptant pour le même tour, le Raja de Casablanca avait fait un grand pas vers la demi-finale, après sa large victoire face au Chabab Khénifra (5-1). Les Verts ont tremblé les filets du CAK par le biais de Mouhcine Iajour, auteur d'un doublé (5è, et 90è+2), Zakaria Hadraf (62è), Jawad Yamiq (67è) et Issam Erraki (85è). Entretemps, le Sénégalais Alioune Ndiaye avait réduit le score pour les visiteurs (79è, pen).



6ème étape

du Senior Tour



C’est sur le tout nouveau parcours du Montgomerie Golf Rabat que s’est disputée, les 14 et 15 octobre, la 6ème et dernière étape du Senior Tour organisée par la F.R.M.G.

On remarquera que la F.R.M.G., en variant les parcours qui accueillent les compétitions permet aux participants de découvrir les différents Golfs du Royaume.

Successivement le Royal Golf de Mohammedia, le Royal Country Club de Tanger, le Palm Golf de Marrakech, le Golf de Tazegzout près d’Agadir, le Noria Golf de Marrakech , le Montgomerie de Rabat ont accueilli le Senior Tour.

Près d’une centaine de golfeurs et de golfeuses se sont sportivement affrontés dans ce resort golfique de premier plan et d’excellents résultats ont été enregistrés.



1ère Série (Brut)

1er Kraïmi Abderrazak : Royal Country Club de Tanger 78-78 : 156

2ème Chakboub Hassan Royal Golf d’Anfa Mohammedia 77-80 : 157

3ème Mansouri Reda : Royal Golf Dar Es Salam : 83-75 : 158



1ère Série (Net)

1er Sader Mounir : The Montgomerie Rabat : 77-60 : 137

2ème El Bachaoui Zoubir : Royal Golf de Cabo Negro : 74-70 : 144

3ème Saber Ahmed : Royal Golf de Cabo Negro : 77-68: 145

Lors de la cérémonie de remise des prix, Alaoui Abdellaoui My Rachid qui représentait la F.R.M.G. s’est félicité du succès 2017 du Senior Tour qui a organisé pas moins de 6 tournois qui ont connu un grand succès.

L’Ordre du Mérite Sénior 2017 sera publié dans les prochains jours.