Divers sportifs

Championnat D2



Voici les résultats du Botola Maroc Telecom D2 de football, à l'issue des matchs disputés ce week-end pour le compte de la 5ème journée:

Samedi : OD-USMO : 0-1, MAS-RB : 1-0, CJBG-JSM: 1-1 et CAYB-KAC: 4-2.

Dimanche : MCO-ASS : 2-1, WST-WAF : 2-2 et USJ-IZK : 2-1

Classement

1-MAS : 13 pts

2-CAYB : 10 pts

RBM : 10 pts

4-OD : 8 pts

MCO : 8 pts

6-RB : 7 pts

CJBG : 7 pts

WAF : 7 pts

9-JSM : 6 pts

10-USK: 6 pts

11-WST : 5 pts

12-KAC : 4 pts

IZK : 4 pts

14-ASS : 3 pts

15-USMO : 1 pt

JSKT : 1 pt

NB : Les clubs du CAYB, du RBM, de l’USK et de la JSKT comptent chacun un match en moins.



Eurafrica Trail



Le Parc naturel national de Tamasemtane, dans la province de Chefchaouen, a abrité, samedi, la 3ème et dernière étape du marathon intercontinental "Eurafrica Trail", avec la participation de plus de 300 athlètes issus de plusieurs pays.

Ainsi, la 2ème édition de l'Eurafrica Trail, le premier et l’unique trail intercontinental au monde qui se déroule entre l'Afrique et l'Europe, a été abritée par la réserve de biosphère intercontinentale de la Méditerranée, aux niveaux du Détroit de Gibraltar, d'Algésiras et de Chefchaouen.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente du Marathon au Maroc, Sara Hajjaj, a souligné que la dernière étape de cette édition a connu la participation de plus de 300 coureurs, amateurs et professionnels, âgés de 20 à 80 ans, venus de 13 pays, dont l'Angleterre, la France, l'Espagne, le Costa Rica, l'Argentine et le Maroc.



Le 10 km de Tafilalet



L’athlète marocain Mohamed Ziani a remporté, dimanche à Errachidia, la 6è édition de la course internationale sur route de Tafilalet (10 km). Mohamed Ziani, originaire de la ville d’Agadir, a signé un temps de 29 mn 22 sec devant Tawfik Aalam (Azrou) (29 mn 33 sec) et le Bahreini Hassan Chani (29 mn 56 sec).

Chez les dames, Sanae El Otmani (Salé) a bouclé l'étape en 35 mn 42 sec, suivie de Keltoum Bouaasriya (Rabat) avec un chrono de 35 mn 47 sec. Sanae El Mansouri (Fès) a occupé la 3è place (36 mn 04 sec).

Au terme de cette compétition, organisée par l’Association course Tafilalet, des prix ont été remis aux vainqueurs en présence notamment du wali de la région Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Mohamed Benribag. Cette compétition, qui a réuni environ 350 coureurs de différentes nationalités, a notamment pour objectifs de contribuer au développement socio-économique de la région et à la promotion de ses potentialités historiques et naturelles.