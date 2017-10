Divers sportifs

Cyclisme



L'équipe du Maroc de cyclisme prendra part à la 30è édition du Tour cycliste international du Faso, prévue du 27 octobre au 5 novembre prochain.

Outre le Maroc, prendront part à cette manifestation la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Bénin, le Togo, le Mali, l’Erythrée et l'Angola, ainsi que de pays hôte qui sera représenté par trois équipes, ont annoncé, mercredi à Ouagadougou, les organisateurs.

Au niveau européen, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France (2 équipes) et la Belgique ont confirmé leur participation à ce tournoi.

Au cours de cette compétition internationale, les concurrents disputeront 10 étapes sur une distance totale de 1289,3 km, selon la même source.

La 29è édition du Tour cycliste international du Faso, qui s'était déroulée en 2016, avait été remportée par le Burkinabé Harouna Ilboudo.



Volly-ball



La Fédération Royale marocaine de volleyball (FRMVB) et son homologue française (FFVB) ont signé à Paris une convention de partenariat en marge du 70e anniversaire de la fondation de la Fédération mondiale de volley-ball, indique la FRMVB.

Paraphé par la présidente de la FRMVB, Bouchra Hajij et le président de la FFVB, Eric Tanguy, ce partenariat d'une durée d'une année vise à développer la discipline, précise la FRMVB dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP.

En vertu de ce partenariat, les deux fédérations s'engagent à échanger les expertises et l'organisation de rencontres et de sessions de formation notamment en matière d'arbitrage, outre des matchs amicaux entre les sélections des deux pays, selon la même source.