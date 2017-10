Divers sportifs

Coupe du Trône



Les matches des huitièmes de finale retour de la Coupe du Trône de football, édition 2016-2017, auront lieu aujourd’hui. La première rencontre, qui débutera à 15 heures au stade d’Honneur à Oujda, opposera la RSB au WAC et sera sifflée par l’arbitre Redouane Jiyed qui sera assisté par Lahcen Azagou et Kamal Reghdachi de la Ligue du Souss.

Lors du match aller disputé au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul (1-1).

Le second match mettra aux prises au stade Moulay El Hassan à Rabat (18h00) le FUS et le Raja, sachant que le match aller s’était soldé sur un nul blanc.

Cette rencontre sera arbitrée par un trio de la Ligue du Sud avec comme referee du centre Hicham Tiazi assisté par Issam Ben Papa et Mostafa Raji.



Eurafrica Trail



La deuxième édition de l’Eurafrica Trail, une compétition intercontinentale de course à pied de montagne unissant les deux rives du Détroit de Gibraltar, se déroule jusqu’au 15 octobre avec la participation de nombreux athlètes.

Cette compétition, tournée vers la nature et l’échange culturel, se déroule en trois étapes. La première, de 4km intitulée Vertical Race, a eu lieu hier à Gibraltar, indiquent les organisateurs sur le site web de l’événement. Les deux autres étapes de la principale catégorie, baptisée l’Intercontinental 90, auront lieu respectivement le 12 octobre au parc naturel des Alcornocales, près d’Algésiras (sud de l’Espagne) sur une distance de 50 km, et le 14 octobre au parc national de Talassemtane, près de Chefchaouen, avec un parcours de 37 km. L’évènement prévoit aussi des catégories moins exigeantes, à savoir l’Intercontinental 70 avec un parcours de 30 km dans les Alcornocales ainsi que des épreuves locales dans chacun des trois sites de l’Eurafrica Trail 2017 (Alcornocales, Talassemtane et Gibraltar).