Divers sportifs

Sports aérobic



La sélection nationale entamera samedi prochain son dernier stage de préparation aux championnats du monde des sports aérobic, fitness, hip hop et disciplines assimilées qui auront lieu à Leiden aux Pays-Bas (19-21 octobre 2017), annonce la Fédération Royale marocaine des sports aérobic, fitness, hip hop et disciplines assimilées.

La liste des sélectionnés qui représenteront le Maroc à ce grand rendez-vous mondial comprend 16 athlètes dans toutes les catégories du hip hop, à savoir Mehdi El Moufid, Hatim Laâmarti, Mehdi Rafouë, Nouhaïla El Amine Demnati, Azhar El Amine Demnati, Manal El Âabdouni, Salma Saber, Hamza Baroune, Faouzi Abdessamad, Mouhcine Allouche, Mohamed Guermoumi, Mouhcine El Ouatili, Ayoub Agafaye, Mustapha Sabbah, Ayoub Hattab et Mohamed Bouriri.



Trail du Haut Atlas



Les trailleurs Hammou Moudouji et Sanae El Mansouri ont remporté la 3e édition du Trail international du Haut Atlas Central disputée dimanche dans la localité d'Anergui (province d’Azilal), rapporte, lundi, la Fédération Royale marocaine de ski et montagne.

Moudouji signe sa troisième victoire dans la compétition en réalisant un chrono de 02h50mn04 suivi de Baghazza Abdelaziz en deuxième position (03h07mn07) et de Amnay Said (03h07mn08).

Chez les dames, la jeune El Mansouri a parcouru les 35 km du Trail en 03h48mn09. L’athlète Aziza Raji s’est classée seconde (04h18mn24) alors qu’Ahammichate Hayat a occupé la troisième place au podium (05h10mn42).