Divers sportifs

Handball



Le Mouloudia d’Oujda a perdu, samedi, contre le club tunisien Sakiat Zait sur le score de 29 à 36 lors d’un match comptant pour la troisième journée de la 33e édition du Championnat arabe des clubs vainqueurs de Coupes de handball, qui se déroule à Oujda du 13 au 23 septembre.

Il s’agit de la troisième défaite consécutive du Mouloudia après celles contre le club Qatari Al Khour (25-27) et Widad Smara (25-26). Quant au club tunisien, il compte à son actif trois victoires.

Dans les deux autres matchs disputés ce samedi dans le cadre de ce championnat, l'Arabi du Qatar a battu son compatriote Al-Khour (29-19) et Widad Smara a été tenu en échec par Al-Safa Saoudien (24-29). Ce championnat connaît la participation de six clubs et se dispute sous forme d'un mini-championnat.



Salon



150 exposants de 12 pays sont attendus à la 2ème édition du Salon international du sport et des loisirs (SISL), qui aura lieu du 28 septembre au 1er octobre prochain à Casablanca, a indiqué, jeudi soir, Mehdi Sekkouri, directeur général du SISL.

Les organisateurs, qui ont choisi la France comme "invitée d'honneur", s'attendent à recevoir quelque 40.000 visiteurs et 100 experts nationaux et étrangers, avec l'ambition de transformer le SISL en plateforme omnisports d’échange et de découverte tant pour les professionnels que pour les grand public.

Placé cette année sous le thème "Le sport au service de l’épanouissement de la jeunesse africaine", le salon rendra un hommage posthume au légendaire footballeur Larbi Ben Mbarek en célébrant le centenaire de sa naissance, a souligné M. Sekkouri, lors d’un point de presse pour la présentation de cet événement.

Le SISL, qui proposera deux journées BtoB et deux autres ouvertes au grand public, sera aménagé en différents villages : "Exposition", "Institutions sportives", "Conférences", "Animations", "Patrimoine", "E-sport" et "Bien-être".